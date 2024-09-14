Извращенец преследовал девочку в Уфе

Posted 14 сентября, 06:23
Published 14 сентября, 06:23
Modified 14 сентября, 06:25
Updated 14 сентября, 06:25
На записи с домофона видно, как две девушки спешно заходят в подъезд многоэтажки, закрывая за собой дверь. Спустя несколько мгновений у парадной появляется явно нетрезвый мужчина, безуспешно пытающийся попасть внутрь.
Немного постояв, уфимский «ловелас» через дверь обращается к девушкам, предлагая им вступить в сексуальную связь. Ответа, впрочем, мужчина не дождался.
Как утверждают авторы записи, перед запечатлённым на камеру событием уфимец долгое время преследовал двух девушек. Кроме того, одной из горожанок, как пишут в Telegram-каналах, даже не исполнилось 18 лет.
Правоохранительные ведомства Республики инцидент пока никак не комментировали.