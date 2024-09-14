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Posted 14 сентября, 06:23

Published 14 сентября, 06:23

Modified 14 сентября, 06:25

Updated 14 сентября, 06:25

Извращенец преследовал девочку в Уфе

Извращенец преследовал девочку в Уфе

14 сентября 2024, 06:23
Фото: соцсети
В городских Telegram-каналах столицы Башкирии распространяют кадры домогательств мужчины к двум девушкам.

На записи с домофона видно, как две девушки спешно заходят в подъезд многоэтажки, закрывая за собой дверь. Спустя несколько мгновений у парадной появляется явно нетрезвый мужчина, безуспешно пытающийся попасть внутрь.

Немного постояв, уфимский «ловелас» через дверь обращается к девушкам, предлагая им вступить в сексуальную связь. Ответа, впрочем, мужчина не дождался.

Как утверждают авторы записи, перед запечатлённым на камеру событием уфимец долгое время преследовал двух девушек. Кроме того, одной из горожанок, как пишут в Telegram-каналах, даже не исполнилось 18 лет.

Правоохранительные ведомства Республики инцидент пока никак не комментировали.

Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимскую школу, минуя охрану, ворвался неадекватный мужчина.

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