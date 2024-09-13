В США встревожены появлением нового смертельного вируса

Posted 13 сентября, 03:00
Published 13 сентября, 03:00
Modified 13 сентября, 10:57
Updated 13 сентября, 10:57
В штате США рганы здравоохранения распространили рекомендации для жителей районов с высоким риском заражения и посоветовали оставаться дома с 18:00 до 6:00, чтобы снизить вероятность укусов.
Государственные службы подготовили список из 16 населенных пунктов с различными уровнями угрозы и приостановили или перенесли несколько мероприятий, запланированных на вечернее время. Подобные меры были также приняты в нескольких массачусетских городах после регистрации четвертого случая заболевания.
Степень тяжести ВЭЛ может колебаться от легких симптомов до серьезного энцефалита, который может закончиться комой или летальным исходом. К основным симптомам относят головные боли, лихорадку, рвоту, сонливость, дезориентацию и судороги.
Ранее сообщалось, что клещевой энцефалит, который распространен в Сибири и на Дальнем Востоке, продолжает своё продвижение на запад России и в страны Западной Европы, как отметил иммунолог Михаил Болков, пишет ИА RuNews24.ru.
Основными факторами этой тенденции являются изменения климата, вырубка лесов и развитие туристической инфраструктуры в северных и южных регионах. Интересно, что раньше вирус не встречался в горах Алтая, но теперь он уже обнаружен там. Заболевания были зарегистрированы в Монголии, Карелии, Коми и даже в Англии.
«На данный момент количество заражённых увеличивается, в том числе в Московской области», — заявил Болков в интервью изданию «Известия».
Эксперт добавил, что переносчик данной инфекции может быть найден даже в Александровском саду, расположенном рядом с Красной площадью.