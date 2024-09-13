В США встревожены появлением нового смертельного вируса

Основными факторами этой тенденции являются изменения климата, вырубка лесов и развитие туристической инфраструктуры в северных и южных регионах. Интересно, что раньше вирус не встречался в горах Алтая, но теперь он уже обнаружен там. Заболевания были зарегистрированы в Монголии, Карелии, Коми и даже в Англии.