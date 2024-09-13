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Posted 13 сентября, 03:00

Published 13 сентября, 03:00

Modified 13 сентября, 10:57

Updated 13 сентября, 10:57

В США встревожены появлением нового смертельного вируса

13 сентября 2024, 03:00
Власти штата Вермонт настоятельно призывают граждан избегать выхода на улицу в ночное время, чтобы избежать укусов комаров, переносчиков вируса восточного энцефалита лошадей.

В штате США рганы здравоохранения распространили рекомендации для жителей районов с высоким риском заражения и посоветовали оставаться дома с 18:00 до 6:00, чтобы снизить вероятность укусов.

Государственные службы подготовили список из 16 населенных пунктов с различными уровнями угрозы и приостановили или перенесли несколько мероприятий, запланированных на вечернее время. Подобные меры были также приняты в нескольких массачусетских городах после регистрации четвертого случая заболевания.

Степень тяжести ВЭЛ может колебаться от легких симптомов до серьезного энцефалита, который может закончиться комой или летальным исходом. К основным симптомам относят головные боли, лихорадку, рвоту, сонливость, дезориентацию и судороги.

Ранее сообщалось, что клещевой энцефалит, который распространен в Сибири и на Дальнем Востоке, продолжает своё продвижение на запад России и в страны Западной Европы, как отметил иммунолог Михаил Болков, пишет ИА RuNews24.ru.

Основными факторами этой тенденции являются изменения климата, вырубка лесов и развитие туристической инфраструктуры в северных и южных регионах. Интересно, что раньше вирус не встречался в горах Алтая, но теперь он уже обнаружен там. Заболевания были зарегистрированы в Монголии, Карелии, Коми и даже в Англии.

«На данный момент количество заражённых увеличивается, в том числе в Московской области», — заявил Болков в интервью изданию «Известия».

Эксперт добавил, что переносчик данной инфекции может быть найден даже в Александровском саду, расположенном рядом с Красной площадью.

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