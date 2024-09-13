У дочерей отцов-любителей фастфуда могут появиться проблемы с ССС

Posted 13 сентября, 10:33
Published 13 сентября, 10:33
Modified 13 сентября, 10:35
Updated 13 сентября, 10:35
Большинство исследований, касающихся генетического влияния на здоровье потомства, сосредоточены на женщинах, а исследования роли отцов практически не проводятся, пишет newkhakasiya.online. Ученые решили исправить эту ситуацию и решили изучить, как мужчины влияют на наследственность. Результаты их работы были опубликованы в журнале JCI Insight 10 сентября.
Профессор Чанчэн Чжоу отметил, что, согласно последним данным, факторы окружающей среды, такие как нездоровое питание, неблагоприятные экологические условия и стресс, способны изменять РНК в сперматозоидах, что может привести к передаче этих изменений следующему поколению.
Сперматозоиды, помимо ДНК, содержат также множество малых молекул РНК, которые, хотя и не кодируют гены, регулируют их активность и участвуют в различных клеточных процессах. В ходе анализа спермы мышей ученые установили, что высокий уровень холестерина вызывает изменения в малых молекулах РНК, что может влиять на экспрессию ранних генов в стволовых клетках эмбрионов мышей.
В ходе эксперимента самцы лабораторных мышей были доведены до гиперлипидемии — состояния, способного спровоцировать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы и инсульты, если не принимать своевременные меры. Затем они спаривались с самками, которых кормили пищей с низким содержанием холестерина. Хотя потомство также получало здоровую пищу, вероятность развития атеросклероза среди них увеличивалась в 2 — 3 раза по сравнению с нормой.
Примечательно, что уязвимыми оказались только самки мышей. Исследователи пока не могут объяснить, почему именно они стали более подвержены данному воздействию. Собранные результаты окажут помощь в будущих исследованиях влияния отцовских факторов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у человека.