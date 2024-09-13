У дочерей отцов-любителей фастфуда могут появиться проблемы с ССС

В ходе эксперимента самцы лабораторных мышей были доведены до гиперлипидемии — состояния, способного спровоцировать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы и инсульты, если не принимать своевременные меры. Затем они спаривались с самками, которых кормили пищей с низким содержанием холестерина. Хотя потомство также получало здоровую пищу, вероятность развития атеросклероза среди них увеличивалась в 2 — 3 раза по сравнению с нормой.