Топ-5 курсов по SMM-продвижению: от основ до профессионального мастерства в соцсетях

Отличительной чертой программы является фокус на подготовке независимых специалистов для работы в формате фриланса. Участники осваивают не только технические аспекты создания контента и настройки рекламных кампаний, но и учатся выстраивать профессиональные отношения с заказчиками, определять ценность своих услуг и эффективно позиционировать себя на рынке труда.