Старый алкоголик с топором перепугал Салават

Posted 13 сентября, 14:29
Published 13 сентября, 14:29
Modified 13 сентября, 14:31
Updated 13 сентября, 14:31
Инцидент произошел в июле 2024 года. Как стало известно из материалов дела, пенсионер уже давно запутался в сетях алкогольной зависимости. И если раньше его поведение вызывало лишь легкое недоумение у соседей, то на этот раз ситуация вышла за рамки обыденности. После того как соседи сделали ему замечание о частом потреблении алкоголя, мужчина решил отомстить.
Вооружившись топором — не самым привычным инструментом для разрешения конфликтов — он пришел в квартиру своего оппонента и без лишних слов ударил его по голове. К счастью, судьба улыбнулась пострадавшему: находившийся рядом свидетель вовремя вмешался. Он оттолкнул старика и вырвал у него из рук опасное оружие, тем самым предотвратив возможные трагические последствия.
Обвиняемый частично признал свою вину. Теперь дело направлено в Салаватский городской суд для дальнейшего рассмотрения.