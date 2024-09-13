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Posted 13 сентября, 14:29

Published 13 сентября, 14:29

Modified 13 сентября, 14:31

Updated 13 сентября, 14:31

Старый алкоголик с топором перепугал Салават

Старый алкоголик с топором перепугал Салават

13 сентября 2024, 14:29
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мужчина, вооружившись топором, попытался расправиться с соседом после замечания о злоупотреблении спиртными напитками, сообщает в пятницу, 13 сентября, прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Как стало известно из материалов дела, пенсионер уже давно запутался в сетях алкогольной зависимости. И если раньше его поведение вызывало лишь легкое недоумение у соседей, то на этот раз ситуация вышла за рамки обыденности. После того как соседи сделали ему замечание о частом потреблении алкоголя, мужчина решил отомстить.

Вооружившись топором — не самым привычным инструментом для разрешения конфликтов — он пришел в квартиру своего оппонента и без лишних слов ударил его по голове. К счастью, судьба улыбнулась пострадавшему: находившийся рядом свидетель вовремя вмешался. Он оттолкнул старика и вырвал у него из рук опасное оружие, тем самым предотвратив возможные трагические последствия.

Обвиняемый частично признал свою вину. Теперь дело направлено в Салаватский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

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