Старый алкоголик с топором перепугал Салават

Инцидент произошел в июле 2024 года. Как стало известно из материалов дела, пенсионер уже давно запутался в сетях алкогольной зависимости. И если раньше его поведение вызывало лишь легкое недоумение у соседей, то на этот раз ситуация вышла за рамки обыденности. После того как соседи сделали ему замечание о частом потреблении алкоголя, мужчина решил отомстить.