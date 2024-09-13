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Posted 13 сентября, 06:26

Published 13 сентября, 06:26

Modified 13 сентября, 06:28

Updated 13 сентября, 06:28

Школу эвакуировали в Уфе

Школу эвакуировали в Уфе

13 сентября 2024, 06:26
Фото: school-147.ru/
Сюжет
Дети
Персонал и учеников среднеобразовательного учреждения №147 в Нагаево срочно вывели из здания прямо посреди уроков, сообщили в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии.

Как объяснили спасатели, утром пятницы, 13 сентября, в школе проводились плановые учения. Персонал и оперативные службы отработали сценарий, при котором в столовой происходит пожар.

— Это была тренировка по защите учащихся и преподавательского состава при возникновении пожара, — гласит сообщение Управления гражданской защиты.

Как гласит отчёт УГЗ, готовность педагогического состава и учащихся к подобным инцидентам была оценена положительно. Всех детей оперативно вывели на улицу через пути эвакуации, как только сработала пожарная сигнализация.

ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии в очередной раз срочно эвакуировали торгово-развлекательный центр «Планета»

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