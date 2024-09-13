Школу эвакуировали в Уфе

Posted 13 сентября, 06:26
Published 13 сентября, 06:26
Modified 13 сентября, 06:28
Updated 13 сентября, 06:28
Как объяснили спасатели, утром пятницы, 13 сентября, в школе проводились плановые учения. Персонал и оперативные службы отработали сценарий, при котором в столовой происходит пожар.
— Это была тренировка по защите учащихся и преподавательского состава при возникновении пожара, — гласит сообщение Управления гражданской защиты.
Как гласит отчёт УГЗ, готовность педагогического состава и учащихся к подобным инцидентам была оценена положительно. Всех детей оперативно вывели на улицу через пути эвакуации, как только сработала пожарная сигнализация.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии в очередной раз срочно эвакуировали торгово-развлекательный центр «Планета»