Секреты пышного цветения хризантем: неожиданные методы от опытного садовода

Многие садоводы годами пытаются вырастить пышные хризантемы, но сталкиваются с множеством трудностей. В этой статье мы разберем, какие хризантемы выбрать для посадки, как правильно ухаживать за хризантемой в домашних условиях и в саду, а также можно ли хризантемы оставлять на зиму.

Хризантемы — одни из самых популярных осенних цветов, украшающих наши сады, когда большинство растений уже закончили свой цветочный сезон. Тем не менее, вырастить пышные кусты, усыпанные цветами, удается далеко не всем. В чем же секрет успешного выращивания хризантем? О своих методах рассказал Алексей, опытный садовод и блогер канала «Идеальный огород». Выбор места и подготовка почвы Первым шагом к успешному выращиванию хризантем является правильный выбор места для посадки. Эти растения любят свет и плохо переносят тень. Поэтому для них лучше всего подходит солнечное, защищенное от ветров место. Садоводы рекомендуют сажать хризантемы весной, чтобы у растений было достаточно времени на укоренение и укрепление до наступления холодов. Почва для хризантем должна быть питательной, поэтому перед посадкой важно внести перегной или компост. Полив должен быть регулярным, но умеренным, так как переувлажнение может привести к загниванию корней. Фото: Изображение Midjourney . Выбор места и подготовка почвы Подкормка и уход в осенний перид Одним из ключевых аспектов ухода за хризантемами является подкормка. Опытные садоводы рекомендуют чередовать органические и минеральные удобрения. — Чередуя навозную жижу с минеральными удобрениями, я подкармливаю хризантемы раз в две недели. Осенью налегаю на фосфор и калий — они помогают бутонам раскрыться, — делится своим опытом садовод с многолетним стажем. Особое внимание стоит уделить осенней подкормке, увеличивая долю фосфора и калия. Эти элементы способствуют лучшему раскрытию бутонов и продлению цветения. Янтарная кислота для хризантем Один из самых интересных методов, который активно обсуждают в садоводческих кругах, — использование янтарной кислоты. Разводится 2 грамма на ведро воды и опрыскивают кусты каждые 10 дней с начала июля. По словам садоводов, это помогает ускорить цветение и делает кусты более компактными. Обрезка и формирование куста Обрезка хризантем — тонкое искусство. В начале лета рекомендуется прищипывать верхушки, чтобы кусты лучше ветвились. Удаление слабых и растущих внутрь куста побегов также способствует формированию пышных шапок цветов. Фото: Изображение Midjourney . Обрезка и формирование куста Защита от болезней и вредителей Главными врагами хризантем являются мучнистая роса и тля. Для борьбы с мучнистой росой используются серные препараты, а тлю можно победить настоем чеснока или покупными средствами. Важно своевременно выявлять и устранять проблемы, чтобы растения могли полноценно развиваться и цвести. Хризантемы в разных условиях Выращивание хризантем в горшках требует особого подхода. Поливать и подкармливать такие растения приходится чаще. Для пышного цветения рекомендуются горшки объемом не менее 5 литров с хорошим дренажем. — В регионах с холодными зимами хризантемы часто выращивают как однолетники или выкапывают на зиму. У нас зимы мягкие, хватает укрытия лапником или спанбондом, — отмечает блогер. Подготовка к следующему сезону После цветения не следует сразу обрезать растения. Лучше дождаться первых заморозков, а затем срезать стебли, оставляя 10-15 см. Это позволяет растению накопить силы в корнях. Кусты окучиваются землей или торфом, а сверху укрываются лапником или сухими листьями. — Весной, когда земля прогреется, можно начинать размножение хризантем делением кустов или черенками. Таким образом, каждый год можно увеличивать количество цветущих растений, — заключает Алексей. Ранее эксперты рассказали, какие цветы посадить в сентябре. Как и когда выкапывать луковицы гладиолуса осенью для зимнего хранения Узнать подробнее Читайте также: Как осенний уход за гортензией преобразил сад: опыт и советы Как посадить ирисы: пять нюансов, которые упускают начинающие садоводы Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай