Оператор сотовой связи этим летом защитил жителей Башкирии от 33 млн спам-звонков

Posted 13 сентября, 09:38
Published 13 сентября, 09:38
Modified 13 сентября, 09:41
Updated 13 сентября, 09:41
С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Башкортостане выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 12 секунд. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций и коллекторы.
— Получение кредита в малознакомом банке, ненужные рекламные предложения, подозрительные опросы и фальшивые уведомления о взломе счета — не то, на что хочется тратить время в течение дня. Уфа стабильно находится на верхних позициях по количеству заблокированных звонков среди российских городов, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.