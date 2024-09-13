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Posted 13 сентября, 09:38

Published 13 сентября, 09:38

Modified 13 сентября, 09:41

Updated 13 сентября, 09:41

Оператор сотовой связи этим летом защитил жителей Башкирии от 33 млн спам-звонков

Оператор сотовой связи этим летом защитил жителей Башкирии от 33 млн спам-звонков

13 сентября 2024, 09:38
Фото: МТС
Оператор проанализировал объем спам-звонков жителям Башкортостана за летние месяцы 2024 года. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data помогли заблокировать почти 33 миллиона вызовов от спамеров и мошенников.

С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Башкортостане выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 12 секунд. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций и коллекторы.

— Получение кредита в малознакомом банке, ненужные рекламные предложения, подозрительные опросы и фальшивые уведомления о взломе счета — не то, на что хочется тратить время в течение дня. Уфа стабильно находится на верхних позициях по количеству заблокированных звонков среди российских городов, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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