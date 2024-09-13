Оператор сотовой связи этим летом защитил жителей Башкирии от 33 млн спам-звонков

С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Башкортостане выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 12 секунд. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций и коллекторы.