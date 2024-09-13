«Оборотня в погонах» из Башкирии отпустили домой

Когда именно инспектору дали взятку и о каких суммах идёт речь — в пресс-релизе не уточняется. Говорится лишь, что деньги он получит «в период с ноября 2023 по март 2024 года». Кроме того, инкриминировали «стражу порядка» статью о взятке, не превышающей ₽10 тысяч.