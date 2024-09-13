«Оборотня в погонах» из Башкирии отпустили домой

Posted 13 сентября, 12:49
Published 13 сентября, 12:49
Modified 13 сентября, 13:06
Updated 13 сентября, 13:06
Как утверждает следствие, сотрудник правоохранительных органов «продал» права на управление автомобилем водителю-курсанту, не сдававшему экзамен в ГАИ.
Когда именно инспектору дали взятку и о каких суммах идёт речь — в пресс-релизе не уточняется. Говорится лишь, что деньги он получит «в период с ноября 2023 по март 2024 года». Кроме того, инкриминировали «стражу порядка» статью о взятке, не превышающей ₽10 тысяч.
Подсудимому в качестве меры пресечения назначили домашний арест на 13 суток. В законную силу постановление пока не вступило, стороны могут его обжаловать.