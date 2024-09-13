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Posted 13 сентября, 12:49

Published 13 сентября, 12:49

Modified 13 сентября, 13:06

Updated 13 сентября, 13:06

«Оборотня в погонах» из Башкирии отпустили домой

«Оборотня в погонах» из Башкирии отпустили домой

13 сентября 2024, 12:49
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Нефтекамске прошло заседание по делу проворовавшегося инспектора Госавтоинспекции, сообщили в пятницу, 13 сентября, объединённой пресс-службе судов региона.

Как утверждает следствие, сотрудник правоохранительных органов «продал» права на управление автомобилем водителю-курсанту, не сдававшему экзамен в ГАИ.

Когда именно инспектору дали взятку и о каких суммах идёт речь — в пресс-релизе не уточняется. Говорится лишь, что деньги он получит «в период с ноября 2023 по март 2024 года». Кроме того, инкриминировали «стражу порядка» статью о взятке, не превышающей ₽10 тысяч.

Подсудимому в качестве меры пресечения назначили домашний арест на 13 суток. В законную силу постановление пока не вступило, стороны могут его обжаловать.

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Ранее Mkset сообщал о крупных антикоррупционных рейдах в башкортостанской Госавтоинспекции.

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