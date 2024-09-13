Менеджер по растениям Цикунова раскрыла, что нужно сделать в огороде осенью

Posted 13 сентября, 05:09
Published 13 сентября, 05:09
Modified 13 сентября, 05:09
Updated 13 сентября, 05:09
Основные дачные дела на осень, по словам эксперта, это сбор урожая и наведения порядка.
«Конечно, самое важное и главное, что все делают в сентябре, это пожинают плоды своего труда, то есть собирают урожай. Делаются заготовки на зиму, овощи и фрукты закладываются на хранение. Порядок — залог здоровья на участке. Все ветки, ботву, листья, отцветшие соцветия, если они здоровые, можно отправить в компост. Необходимо обязательно собирать и утилизировать упавшие яблоки и груши», — пояснила менеджер по растениям интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Она подчеркнула, что в сентябре необходимо вносить осеннее удобрение, чтобы дать задел на будущий урожай и декоративность растений. Все многолетние культуры, которые уходят в зимовку, требуют такой подкормки, чтобы иммунитет у них был крепче, тогда лучше закладываются цветочные почки на следующий год и зимостойкость будет выше.
«Для многих растений, в первую очередь для смородины, крыжовника, а также для летней малины наступает время для обрезки. Грамотная подготовка плодовых кустов к зимнему периоду — это важный этап для богатого урожая в следующем году и повышения иммунитета растения к болезням. Чтобы предотвратить обжигание почек, необходимо удалить лишние листья. Для защиты стеблей от сильных морозов, очищенные ветви пригибают к земле и закрепляют», — добавила Цикунова.
Если в регионе малоснежные зимы с частыми холодами, то кусты нужно самостоятельно накрыть снегом. На поверхность растений можно насыпать слой соломы толщиной 10-20 сантиметров в качестве мульчи. Это дополнительное утепление поможет защитить растения от атак грызунов.
«Еще одно важное мероприятие в сентябре — борьба с мучнистой росой. Самый простой способ — это развести двухлитровую банку золы в 10 литрах воды, настоять сутки, процедить обработать по листу все, что подвержено мучнистой росе», — отметила специалист.
Также, продолжила эксперт, важно продолжать борьбу с вредителями. Растения еще не ушли на покой, и вредители продолжают ими питаться и откладывать свое потомство.
«Очень сильно может одолевать белокрылка, и чтобы от нее избавиться — можно развести 1 таблетку „Интавира“ в 10 литрах воды и обойти растения», — заключила Цикунова.