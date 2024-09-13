Менеджер по растениям Цикунова раскрыла, что нужно сделать в огороде осенью

«Конечно, самое важное и главное, что все делают в сентябре, это пожинают плоды своего труда, то есть собирают урожай. Делаются заготовки на зиму, овощи и фрукты закладываются на хранение. Порядок — залог здоровья на участке. Все ветки, ботву, листья, отцветшие соцветия, если они здоровые, можно отправить в компост. Необходимо обязательно собирать и утилизировать упавшие яблоки и груши», — пояснила менеджер по растениям интернет-изданию «Подмосковье сегодня».