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Posted 13 сентября, 08:49

Published 13 сентября, 08:49

Modified 13 сентября, 09:34

Updated 13 сентября, 09:34

Конец света: где в Башкирии не будет электричества

Конец света: где в Башкирии не будет электричества

13 сентября 2024, 08:49
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Множество абонентов в Республике в пятницу, 13 сентября, остались без электроэнергии из-за аварии.

Как сообщает администрация Стерлитамака, утром пятницы, 13 сентября, вышли из строя две ячейки подстанции — через них обеспечивались здания по улицам Деповской, Волочаевской, Худайбердина, Нагуманова, Щербакова, Сакко и Ванцетти, а также проспекту Ленина.

Электричество пропало в 109 многоэтажках. Кроме того, без света остались 8 детских садов, две школы, теплопункт и 547 участков в частном секторе.

Сейчас аварийные службы ведут ремонтные работы. Как только специалистам удастся устранить последствия, подача электроэнергии будет возобновлена.

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