Конец света: где в Башкирии не будет электричества

Posted 13 сентября, 08:49
Published 13 сентября, 08:49
Modified 13 сентября, 09:34
Updated 13 сентября, 09:34
Как сообщает администрация Стерлитамака, утром пятницы, 13 сентября, вышли из строя две ячейки подстанции — через них обеспечивались здания по улицам Деповской, Волочаевской, Худайбердина, Нагуманова, Щербакова, Сакко и Ванцетти, а также проспекту Ленина.
Электричество пропало в 109 многоэтажках. Кроме того, без света остались 8 детских садов, две школы, теплопункт и 547 участков в частном секторе.
Сейчас аварийные службы ведут ремонтные работы. Как только специалистам удастся устранить последствия, подача электроэнергии будет возобновлена.
Ранее в Башкирии выяснили, какая часть жилого фонда региона готова к осенне-зимнему отопительному сезону.