Конец света: где в Башкирии не будет электричества

Как сообщает администрация Стерлитамака, утром пятницы, 13 сентября, вышли из строя две ячейки подстанции — через них обеспечивались здания по улицам Деповской, Волочаевской, Худайбердина, Нагуманова, Щербакова, Сакко и Ванцетти, а также проспекту Ленина.