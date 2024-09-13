Говорит Человек-Паук

Posted 13 сентября, 08:00
Published 13 сентября, 08:00
Modified 13 сентября, 08:00
Updated 13 сентября, 08:00
Он входит в топ-50 лучших аниматоров Республики Башкортостан, является участником Региональных и городских Лиг КВН, организовывает и проводит мероприятия разного масштаба, а также сотрудничает с крупными компаниями: СТС-Уфа, телеканал «Рыжий» и компания «Дым-Дымыч».
Личные социальные сети Артем развивает в разных направлениях, в основном показывает свою насыщенную жизнь. Он принимал участие в съемках для телеканала «ТВЦ» в сериале «Охотница 2 сезон» и в дипломной работе выпускника Академии Михалкова. К тому же благодаря креативному мышлению и харизме блогер пишет сценарии.
«Я начал свой творческий путь с КВН. И очень горжусь этим. После этого работал вожатым. Отработал достаточно много, всё совмещал и сейчас взял направление контента, создание контента», — сказал Артем Субханкулов.
По мнению руководства региональной студии, Артем Субханкулов очень сильно отличается от блогеров, которые сейчас входят в «Инсайт Люди». Большинство снимают контент, Артем больше специализируется на подаче контента, его создании для других людей и продюсировании.
«Закадровый сотрудник — это намного тяжелее, потому что нужно всё расписать. Многие за камерой не видят человека, который контролирует, как будет выглядеть картинка, как будет поставлен свет. Каждый специалист должен заниматься своим», — резюмировал блогер.
«Я выбрал направление контента и буквально недавно открыл медиашколу, где буду обучать детей. Я совместил два направления: буду обучать детей тому, как выставляется свет, как правильно стоять в кадре, как разговаривать, о чем говорить. И вообще, в принципе, что лучше снимать, потому что контент для детей — это сейчас, наверное, больше про то, как раскрыть свои таланты», — рассказал Артем.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке:
Возрастное ограничение 12+