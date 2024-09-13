Говорит Человек-Паук

«Я выбрал направление контента и буквально недавно открыл медиашколу, где буду обучать детей. Я совместил два направления: буду обучать детей тому, как выставляется свет, как правильно стоять в кадре, как разговаривать, о чем говорить. И вообще, в принципе, что лучше снимать, потому что контент для детей — это сейчас, наверное, больше про то, как раскрыть свои таланты», — рассказал Артем.