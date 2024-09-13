Фантомный сыр из Башкирии наводнил Поволжье

Posted 13 сентября 2024, 16:28
Published 13 сентября 2024, 16:28
Modified 13 сентября 2024, 16:31
Updated 13 сентября 2024, 16:31
С помощью модуля искусственного интеллекта системы «ВетИС» удалось выявить, что компания ООО «Экопищпром» произвела шесть тонн сыра «Швейцарского», который совершенно не соответствовал установленным стандартам. В качестве сырья для этого продукта использовалось сливочное масло и обезжиренное молоко, но вот беда — согласно ГОСТу, изготовление сыра из сливочного масла просто запрещено.
Партия сыра была отправлена в адрес башкирской компании ООО «ФУДТАУН». И тут дело принимает неожиданный оборот: по данным системы «Меркурий», сливочное масло поставлялось от ООО «Промстрой», деятельность которого уже признана фантомной. Это означает, что продукция могла быть произведена из сырья неизвестного происхождения, что ставит под сомнение её качество и безопасность.
В результате выявленных нарушений производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ (эВСД) на партию сыра был аннулирован. Более того, информация о данном инциденте была направлена в территориальные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора для блокировки реализации этой продукции и её изъятия с рынка.
Стоит напомнить, что это не первый случай подозрительной деятельности в регионе. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили более 349 тонн потенциально опасной мясной продукции, введенной в оборот индивидуальным предпринимателем из Башкирии.