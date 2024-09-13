Фантомный сыр из Башкирии наводнил Поволжье

Партия сыра была отправлена в адрес башкирской компании ООО «ФУДТАУН». И тут дело принимает неожиданный оборот: по данным системы «Меркурий», сливочное масло поставлялось от ООО «Промстрой», деятельность которого уже признана фантомной. Это означает, что продукция могла быть произведена из сырья неизвестного происхождения, что ставит под сомнение её качество и безопасность.