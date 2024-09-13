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Posted 13 сентября 2024, 15:56

Published 13 сентября 2024, 15:56

Modified 13 сентября 2024, 16:14

Updated 13 сентября 2024, 16:14

Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000

Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000

13 сентября 2024, 15:56
Фото: 1MI.
Суд признал 41-летнюю жительницу рабочего посёлка Приютово виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает в пятницу, 13 сентября, Белебеевский городской суд.

Согласно материалам дела, женщина уже имела «темное прошлое» — она ранее была наказана за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Но, похоже, это не научило её должным образом соблюдать правила дорожного движения.

В апреле 2024 года, несмотря на действующий срок административного наказания, она вновь села за руль, находясь под воздействием алкоголя. Инспекторы ДПС быстро остановили нарушительницу и подтвердили наличие алкоголя в её дыхании — почти в шесть раз превышающем допустимую норму.

Женщину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишению прав на два года. Однако суд решил взыскать с неё 550 000 рублей как конфискацию стоимости автомобиля, которым она управляла. Интересно отметить, что сам автомобиль принадлежал другому человеку и не мог быть конфискован.

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