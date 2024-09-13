«Домклик»: За последний месяц лета спрос на новостройки увеличился на 62,4%

Posted 13 сентября, 08:20
Published 13 сентября, 08:20
Modified 13 сентября, 08:20
Updated 13 сентября, 08:20
Относительно июля спрос на покупку жилья путем ипотечного кредитования в новостройках увеличился в августе по стране на 62,4%: банки одобрили 17,6 тысячи таких кредитов. Спрос за последний месяц в общей доле ипотечных выдач достиг 33,4% против 21,7% за этот июль, пишет newsnn.ru.
Наиболее значительными по своему объему рынками новостроек в нашей стране по-прежнему являются Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), далее следуют Калининградская область (48,2%) и Адыгея (50,4%).
Ведущим фактором востребованности на первичном рынке жилой недвижимости выступает семейная ипотека, о чем сообщает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. За август доля ипотечных выдач по данной программе достигла 85,7% от суммарного числа кредитов на новостройки. Лейпи назвал такой показатель самым высоким за все время сбора подобной статистики. Стоит отметить, что уже много лет подряд большая часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) осуществляется в самых густонаселенных российских регионах.
В общей сложности в августе Сбер оформл 52,6 тысячи ипотечных кредитов с ростом на 5,7% по отношению к показателям месячной давности — это ниже значений, фиксируемых в мае и в июне, — ранее того периода, когда на государственном уровне была упразднена всероссийская льготная ипотека. Однако это все еще превышает среднестатистические данные за I квартал.
На вторичном рынке жилья на уровне субъектов РФ, начиная с мая, общее количество оформленных ипотек колеблется в рамках 32–35 тысяч штук, при этом в августе этот показатель составил порядка 32 тысяч штук. Наряду с этим процессом доля вторичного рынка упала на 9,1% с июля, составив в августе около 60% в структуре выданной ипотеки.
В число лидеров на вторичном рынке жилья (по его доле) вошли Чечня (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
Наряду с такими процессами в российских регионах замечен спад на рынке ИЖС: за последний летний месяц число выданных ипотек в данном сегменте сократилось до 1,6 тысячи штук, что было признано минимальным значением с июля 2022 года. До абсолютного минимума упала и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: по состоянию на этот август она составила только 3%. Анализируя наблюдающиеся тенденции, в «Домклик» отмечают сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
Однако в таких регионах, как Забайкалье, Камчатка, Бурятия, доля индивидуального жилищного строительства в суммарном количестве ипотечных выдач стала выше.