«Домклик»: За последний месяц лета спрос на новостройки увеличился на 62,4%

Наряду с такими процессами в российских регионах замечен спад на рынке ИЖС: за последний летний месяц число выданных ипотек в данном сегменте сократилось до 1,6 тысячи штук, что было признано минимальным значением с июля 2022 года. До абсолютного минимума упала и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: по состоянию на этот август она составила только 3%. Анализируя наблюдающиеся тенденции, в «Домклик» отмечают сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.