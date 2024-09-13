Буцаев сообщил о скором появлении комплексного объекта ТКО в Майминском районе Алтая

Новый объект будет расположен в Майминском районе. Ежегодно на этом КПО будет обрабатываться шестьдесят тысяч тонн отходов, утилизироваться — двадцать тысяч тонн, отправляться на захоронение — тридцать семь с половиной тысяч тонн отходов. В рамках проекта будет реконструирован действующий комплекс. Мощность обработки на нем составляет тридцать две с половиной тысячи тонн ТКО в год.