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Posted 13 сентября, 12:30

Published 13 сентября, 12:30

Modified 13 сентября, 12:30

Updated 13 сентября, 12:30

Буцаев сообщил о скором появлении комплексного объекта ТКО в Майминском районе Алтая

Буцаев сообщил о скором появлении комплексного объекта ТКО в Майминском районе Алтая

13 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI
В Республике Алтай запланировано строительство современного комплекса обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ежегодно объект будет перерабатывать 60 тысяч тонн мусора.

12 сентября генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава региона Андрей Турчак встретились для обсуждения моментов, связанных со строительством КПО «Майминский».

Мусороперерабатывающий комплекс в Республике Алтай будет создан на основе концессионного соглашения. Такой информацией поделился генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он пояснил, что их встреча с Турчаком была посвящена основным мероприятиям, связанным с реализацией инвестиционного проекта, а также актуализации дорожной карты, пишет 56orb.ru.

Новый объект будет расположен в Майминском районе. Ежегодно на этом КПО будет обрабатываться шестьдесят тысяч тонн отходов, утилизироваться — двадцать тысяч тонн, отправляться на захоронение — тридцать семь с половиной тысяч тонн отходов. В рамках проекта будет реконструирован действующий комплекс. Мощность обработки на нем составляет тридцать две с половиной тысячи тонн ТКО в год.

Для реализации проекта может быть предоставлено финансирование в виде капитального гранта из средств субсидии региону согласно Правилам № 1222.

Известно, что концессионер уже подготовил проектно-сметную документацию. Место, где построят КПО «Майминский», выбрано.

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