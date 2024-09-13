Буцаев сообщил о скором появлении комплексного объекта ТКО в Майминском районе Алтая

Posted 13 сентября, 12:30
Published 13 сентября, 12:30
Modified 13 сентября, 12:30
Updated 13 сентября, 12:30
12 сентября генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава региона Андрей Турчак встретились для обсуждения моментов, связанных со строительством КПО «Майминский».
Мусороперерабатывающий комплекс в Республике Алтай будет создан на основе концессионного соглашения. Такой информацией поделился генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он пояснил, что их встреча с Турчаком была посвящена основным мероприятиям, связанным с реализацией инвестиционного проекта, а также актуализации дорожной карты, пишет 56orb.ru.
Новый объект будет расположен в Майминском районе. Ежегодно на этом КПО будет обрабатываться шестьдесят тысяч тонн отходов, утилизироваться — двадцать тысяч тонн, отправляться на захоронение — тридцать семь с половиной тысяч тонн отходов. В рамках проекта будет реконструирован действующий комплекс. Мощность обработки на нем составляет тридцать две с половиной тысячи тонн ТКО в год.
Для реализации проекта может быть предоставлено финансирование в виде капитального гранта из средств субсидии региону согласно Правилам № 1222.
Известно, что концессионер уже подготовил проектно-сметную документацию. Место, где построят КПО «Майминский», выбрано.