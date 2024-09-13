12 сентября в Учалах открыли Центр опережающей профподготовки горнодобывающей отрасли

Кроме того, в рамках благотворительной деятельности 2024 года Учалинский ГОК также выделил колледжу горной промышленности 6 миллионов рублей на реализацию основных образовательных программ и разработку проектно-сметной документации на переоборудование одного из зданий колледжа под общежитие.