12 сентября в Учалах открыли Центр опережающей профподготовки горнодобывающей отрасли

Posted 13 сентября, 06:33
Published 13 сентября, 06:33
Modified 13 сентября, 06:35
Updated 13 сентября, 06:35
ЦОПП по горнодобывающей отрасли открыт на базе Учалинского колледжа горной промышленности при финансовом участии Учалинского ГОКа — стратегического партнера колледжа.
ЦОПП — это инновационная площадка по реализации программ профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, профессиональной ориентации школьников и взрослых по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям.
— Сегодня на предприятиях внедряют новые технологии, устанавливают современное высокотехнологичное оборудование, что приводит к повышенным требованиям к профессиональным кадрам в производственной сфере. Оценивая возможности ЦОПП в нашем районе, хочу выразить слова благодарности инициатору проекта — Министерству образования и науки РБ, главному партнёру колледжа Учалинскому горно-обогатительному комбинату и руководству колледжа. Желаю всем профессиональных успехов, а ЦОПП — эффективной работы и развития! — выступил на торжественной церемонии открытия заместитель главы администрации МР Учалинский район Алик Салахутдинов.
Задача ЦОПП в Учалах — готовить кадры для горнодобывающей отрасли в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками. Центр разделен на несколько функциональных зон, оснащенных высокотехнологичным оборудованием: современными компьютерами, интерактивными панелями, компьютерными тренажерами специализированной подземной техники с использованием технологии виртуальной и дополненной реальности.
При содействии Учалинского ГОКа в ЦОПП работает Школа цифровых навыков «ХИТ», где ребят от 8 до 17 лет обучают созданию веб-сайтов, основам программирования, разработке игр, графическому дизайну.
— Основными задачами Центра являются профориентация разных групп населения, подготовка по коротким программам обучения и закрытие кадровой потребности горнодобывающих предприятий, — отметил директор Учалинского колледжа горной промышленности Дмитрий Абдрахманов.
Кроме того, в рамках благотворительной деятельности 2024 года Учалинский ГОК также выделил колледжу горной промышленности 6 миллионов рублей на реализацию основных образовательных программ и разработку проектно-сметной документации на переоборудование одного из зданий колледжа под общежитие.