11 юным жителям Нижнего Новгорода выдали сертификаты о включении в олимпийский резерв

Posted 13 сентября, 15:10
Published 13 сентября, 15:10
Modified 13 сентября, 15:10
Updated 13 сентября, 15:10
На днях состоялась рабочая поездка главы ОКР Станислава Позднякова в Нижний Новгород, где он встретился с будущими олимпийцами и поздравил потенциальных кандидатов в олимпийскую команду России. По его словам, идея нового проекта ОКР состоит в том, чтобы заранее собрать большую группу молодых спортсменов, работающих на достижение высоких результатов. Как сообщает newsnn.ru, Олимпийский комитет планирует курировать карьеру таких спортсменов, чтобы в дальнейшем радоваться их победам.
Сертификаты о вхождении в олимпийский резерв на текущий год президент ОКР лично вручил 11 подающим надежды спортсменам. Ребята занимаются вольной борьбой, гребным спортом, легкой атлетикой, современным пятиборьем, фехтованием.
Директор Нижегородского областного УОР имени В. С. Тишина Евгений Тряпичников обратился к экспертам ИЦ ОКР со словами благодарности за предоставленный шанс оценить возможности воспитанников училища олимпийского резерва.
В своей речи он поблагодарил ОКР за то, что площадкой для тестирования выбрали именно нижегородское училище. Тряпичников отмечает, что сейчас тестирование проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций региона — порядка 40 спортсменов. Он пообещал, что взаимодействие с инновационным центром ОКР будет только расширяться — появилось намерение открыть на базе училища курсы повышения квалификации для преподающих в нем тренеров.
Помимо этого, Станислав Поздняков поучаствовал в деятельности II Всероссийского форума «Вера и спорт», который призван внести свой вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года по воспитанию подрастающего поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта.