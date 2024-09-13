11 юным жителям Нижнего Новгорода выдали сертификаты о включении в олимпийский резерв

В своей речи он поблагодарил ОКР за то, что площадкой для тестирования выбрали именно нижегородское училище. Тряпичников отмечает, что сейчас тестирование проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций региона — порядка 40 спортсменов. Он пообещал, что взаимодействие с инновационным центром ОКР будет только расширяться — появилось намерение открыть на базе училища курсы повышения квалификации для преподающих в нем тренеров.