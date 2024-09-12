Зачем стирать одежду наизнанку? Эксперты объясняют, почему это важно

Стирать одежду — это обычная часть нашей повседневной жизни. Мы все стремимся поддерживать свои вещи в хорошем состоянии, но многие ли из нас задумываются о деталях этого процесса? Одним из спорных вопросов является выворачивание одежды наизнанку перед стиркой. Многие считают это ненужным и даже раздражающим, однако эксперты издания Homes and Gardens утверждают обратное.