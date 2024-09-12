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Posted 12 сентября, 09:30

Published 12 сентября, 09:30

Modified 12 сентября, 09:30

Updated 12 сентября, 09:30

Стирать одежду наизнанку? Эксперты объясняют, почему это важно

Зачем стирать одежду наизнанку? Эксперты объясняют, почему это важно

12 сентября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Стирать одежду наизнанку? Эксперты объясняют, почему это важно
Когда вы в последний раз задумывались о том, как именно стираете свою одежду? Оказывается, простое действие, такое как выворачивание одежды наизнанку, может значительно продлить срок службы вашего гардероба.

Стирать одежду — это обычная часть нашей повседневной жизни. Мы все стремимся поддерживать свои вещи в хорошем состоянии, но многие ли из нас задумываются о деталях этого процесса? Одним из спорных вопросов является выворачивание одежды наизнанку перед стиркой. Многие считают это ненужным и даже раздражающим, однако эксперты издания Homes and Gardens утверждают обратное.

Почему стоит стирать одежду наизнанку?

Во время стирки мы часто просто бросаем все вещи в машину, не задумываясь о том, как это может повлиять на их состояние. Однако Ким Ромин, ученый компании P&G Tide, подчеркивает важность этого действия:

  • Во-первых, это помогает защитить вещи от истирания и переноса краски. Например, более тяжелые вещи, такие как джинсы с молниями и пуговицами, могут повредить более легкие ткани, такие как спортивная одежда или леггинсы. Выворачивание наизнанку снижает риск повреждения и защищает другие вещи в стирке.
  • Во-вторых, это может помочь в борьбе с трудновыводимыми пятнами. Если на внутренней стороне есть пятно или она особенно грязная, стирка наизнанку позволяет лучше очистить эти поверхности.

Однако для защиты одежды и продления срока ее службы недостаточно просто стирать ее наизнанку. Важно также соблюдать правильный режим стирки, использовать деликатные моющие средства, разделять белье перед стиркой и сушить его на воздухе. Эти меры помогут вашему гардеробу прослужить долгие годы.

Особенности стирки деликатных вещейОсобенности стирки деликатных вещей
Фото: Изображение Midjourney. Особенности стирки деликатных вещей

Особенности стирки деликатных вещей

При стирке следует обращать особое внимание на деликатные вещи. Специалисты по одежде из компании Superdry рекомендуют стирать нижнее белье и трикотажные изделия, выворачивая их наизнанку.

Такой подход помогает защитить волокна ткани от повреждений и сохранить изначальный внешний вид одежды на долгое время. Для дополнительной защиты деликатных изделий во время стирки можно использовать специальные сетчатые мешки. Они предотвращают растяжение ткани и зацепление ее за другие предметы в стиральной машине, обеспечивая более бережное очищение.

Запах одежды

Важно отметить, что стирка одежды наизнанку никак не влияет на удаление запахов.

— Если на тканях остаются стойкие запахи, причина скорее всего кроется не в том, стирается ли изделие наизнанку или нет, а в неполной чистке, — объясняет Ким Ромин

Пот, масла и другие загрязнения могут глубоко проникать в волокна ткани, создавая устойчивые неприятные запахи. В таких случаях может потребоваться использование специальных средств для глубокой очистки тканей, чтобы эффективно удалить запахи и восстановить свежесть одежд

Как часто следует стирать одежду?

Если одежда не испачкана и не пахнет, ее можно носить два-три раза перед стиркой. Для более плотных вещей, таких как деним, это количество может быть увеличено до четырех-пяти раз. Редкая стирка помогает продлить срок службы одежды.

Ранее эксперты рассказали, почему не стоит сушить белье на улице.

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#Ольга Харина#Одежда#Все материалы авторов#Дом#Нижнее белье#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты
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