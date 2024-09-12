Зачем стирать одежду наизнанку? Эксперты объясняют, почему это важно

Posted 12 сентября, 09:30
Published 12 сентября, 09:30
Modified 12 сентября, 09:30
Updated 12 сентября, 09:30
Стирать одежду — это обычная часть нашей повседневной жизни. Мы все стремимся поддерживать свои вещи в хорошем состоянии, но многие ли из нас задумываются о деталях этого процесса? Одним из спорных вопросов является выворачивание одежды наизнанку перед стиркой. Многие считают это ненужным и даже раздражающим, однако эксперты издания Homes and Gardens утверждают обратное.
Во время стирки мы часто просто бросаем все вещи в машину, не задумываясь о том, как это может повлиять на их состояние. Однако Ким Ромин, ученый компании P&G Tide, подчеркивает важность этого действия:
Однако для защиты одежды и продления срока ее службы недостаточно просто стирать ее наизнанку. Важно также соблюдать правильный режим стирки, использовать деликатные моющие средства, разделять белье перед стиркой и сушить его на воздухе. Эти меры помогут вашему гардеробу прослужить долгие годы.
При стирке следует обращать особое внимание на деликатные вещи. Специалисты по одежде из компании Superdry рекомендуют стирать нижнее белье и трикотажные изделия, выворачивая их наизнанку.
Такой подход помогает защитить волокна ткани от повреждений и сохранить изначальный внешний вид одежды на долгое время. Для дополнительной защиты деликатных изделий во время стирки можно использовать специальные сетчатые мешки. Они предотвращают растяжение ткани и зацепление ее за другие предметы в стиральной машине, обеспечивая более бережное очищение.
Важно отметить, что стирка одежды наизнанку никак не влияет на удаление запахов.
— Если на тканях остаются стойкие запахи, причина скорее всего кроется не в том, стирается ли изделие наизнанку или нет, а в неполной чистке, — объясняет Ким Ромин
Пот, масла и другие загрязнения могут глубоко проникать в волокна ткани, создавая устойчивые неприятные запахи. В таких случаях может потребоваться использование специальных средств для глубокой очистки тканей, чтобы эффективно удалить запахи и восстановить свежесть одежд
Если одежда не испачкана и не пахнет, ее можно носить два-три раза перед стиркой. Для более плотных вещей, таких как деним, это количество может быть увеличено до четырех-пяти раз. Редкая стирка помогает продлить срок службы одежды.
Ранее эксперты рассказали, почему не стоит сушить белье на улице.