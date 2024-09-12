В Уфе iPhone 16 поражает ценой

В различных магазинах, работающих в Уфе, цены на предзаказ некоторых моделей достигают ₽255 000. Как рассказал Mkset один из оффлайн-ритейлеров из Уфы, завозить технику продавцы в обход санкций собираются через третьи страны — Казахстан и Турцию. При этом цена их на этом этапе уже будет составлять ₽210 000. Учитывая этот факт, неудивительно, что российские цены отличаются от американских в целых два раза. Так что, вполне вероятно увидеть в Уфе цены на айфон около ₽250 000. Стоит ли покупка своих денег — решать каждому покупателю индивидуально. А Mkset просто переведёт ожидаемую цену айфона в Уфе в другие плоскости.