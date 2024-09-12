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Posted 12 сентября, 12:57

Published 12 сентября, 12:57

Modified 12 сентября, 12:57

Updated 12 сентября, 12:57

В Уфе iPhone 16 поражает ценой

В Уфе iPhone 16 поражает ценой

12 сентября 2024, 12:57
Фото: MajinBuOfficial / X
Очередную модель революционного смартфона фирмы Apple только презентовали, а жители Башкирии и столицы региона уже ждут, чтобы оказаться в числе первых российских покупателей айфонов. И уфимцы готовы платит за флагманскую «яблочную» модель заоблачные суммы.

Новейшая линейка iPhone 16 увидела свет в понедельник, 9 сентября. Российские ритейлеры уже начали предлагать клиентам предзаказ смартфона. Сколько стоит новый айфон 16 версии и какие цены стоит ждать в магазинах Уфы?

Что нового?

Из новых функций, которыми теперь обладает «Айфон», можно выделить встроенную нейросеть Apple Intelligence. Благодаря ней пользователи, в частности, смогут искать фото в «Галерее» по описанию. Между тем у русскоязычных пользователей, не владеющих иностранными языками, полноценно насладиться функциями «нейронки» не выйдет — AI не оснащена поддержкой русского языка. Помимо этого, в прошивку внедрили интеграцию с ChatGPT, однако пока неясно, будет ли она работать на территории России без VPN.

Камеры смартфонов обновлены до 48 мегапикселей. Кроме того, «Айфоны» получили сенсорную кнопку «затвора» камеры.

Новое «железо» — чип A18 — как утверждают разработчики, якобы должно ускорить производительность смартфона по сравнению с предыдущей моделью аж на 40%. Улучшена была и система отведения тепла от процессора.

Фото: apple.com.

Сколько стоит iPhone 16 в Уфе

В США смартфоны собираются продавать по цене от $799 до $1199 — в зависимости от конкретной модели в линейке: Plus, Pro, Pro Max или в классической конфигурации. Согласно актуальному на момент публикации курсу валют, самая дорогая модель в рублёвом эквиваленте обойдётся в более ₽109 000. В целом, те же цены в долларах Apple установила и на момент релиза модели iPhone 15, правда американская валюта в этот день была несколько дешевле.

Так или иначе, цена у российских ритейлеров будут сильно выше американских — здесь играют роль, среди прочего, сложности с логистикой, спрос и желание отечественного бизнеса заработать.

В различных магазинах, работающих в Уфе, цены на предзаказ некоторых моделей достигают ₽255 000. Как рассказал Mkset один из оффлайн-ритейлеров из Уфы, завозить технику продавцы в обход санкций собираются через третьи страны — Казахстан и Турцию. При этом цена их на этом этапе уже будет составлять ₽210 000. Учитывая этот факт, неудивительно, что российские цены отличаются от американских в целых два раза. Так что, вполне вероятно увидеть в Уфе цены на айфон около ₽250 000. Стоит ли покупка своих денег — решать каждому покупателю индивидуально. А Mkset просто переведёт ожидаемую цену айфона в Уфе в другие плоскости.

Итак, один айфон или:

— два квадратных метра в новостройке в центре Уфы
— 5 555 поездок по «Алге»
— 4 545 литров бензина АИ-95 на заправке «Башнефти»
— 2 500 бутербродов со шпротами в «Дустаре»
— 1 162 картошки фри в Chicko
— 833 гироса с бараниной в «Сирийской шаурме»
— 641 коктейль «Кир Роял» в «Мечтах» в «Арт-Квадрате»
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