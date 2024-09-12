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Posted 12 сентября, 14:02

Published 12 сентября, 14:02

Modified 12 сентября, 14:04

Updated 12 сентября, 14:04

В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит

В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит

12 сентября 2024, 14:02
Фото: 1MI
Аукцион на подержанные автомобили объявили власти Республики Башкортостан.

Речь идёт о транспортных средствах, изъятых у прежних владельцев — злостных неплательщиков за их непогашенные долги.

Цены на лоты стартуют от ₽209 тысяч — это начальная цена на «Шкоду Октавию» 2008 года. В целом же стоимость автомобилей варьируется до ₽1,7 млн. Всего на портале торгов размещено 16 лотов.

Потенциальные покупатели могут подавать заявки на аукцион до конца сентября.

ОСАГО в Уфе становится дешевле
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Республике Башкортостан изменится цена полисов ОСАГО. Всего в рамках проекта российский Нацбанк собирается снизить территориальный коэффициент в 39 субъектах.

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