В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит

Posted 12 сентября, 14:02
Published 12 сентября, 14:02
Modified 12 сентября, 14:04
Updated 12 сентября, 14:04
Речь идёт о транспортных средствах, изъятых у прежних владельцев — злостных неплательщиков за их непогашенные долги.
Цены на лоты стартуют от ₽209 тысяч — это начальная цена на «Шкоду Октавию» 2008 года. В целом же стоимость автомобилей варьируется до ₽1,7 млн. Всего на портале торгов размещено 16 лотов.
Потенциальные покупатели могут подавать заявки на аукцион до конца сентября.
Ранее Mkset рассказывал о том, как в Республике Башкортостан изменится цена полисов ОСАГО. Всего в рамках проекта российский Нацбанк собирается снизить территориальный коэффициент в 39 субъектах.