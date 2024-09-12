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Posted 12 сентября, 08:24

Published 12 сентября, 08:24

Modified 12 сентября, 08:26

Updated 12 сентября, 08:26

Уфимский самолет задымился в аэропорту

Уфимский самолет задымился в аэропорту

12 сентября 2024, 08:24
Фото: 1MI
Вылет рейса из Москвы в столицу Башкирии пришлось срочно переносить, сообщает в четверг, 12 сентября, Telegram-канал «Авиаинцидент».

Борт «Аэрофлота» не смог вовремя взлететь из столичного «Шереметьево» и направится в Уфу утром в среду, 11 сентября, из-за чрезвычайного происшествия. Командир воздушного суда уже готовился поднять «Аэробус-321» в небо, когда пассажиры рейса заметили, что из самолёта валят клубы дыма. «Аэробус» тем временем набирал разгон по взлетно-посадочной полосе аэропорта. Первый пилот экстренно принял решение прервать взлёт и уйти на стоянку.

Оказалось, что задымление произошло в кабине. Самолет отправили на техническое обслуживание. Пассажирам пришлось покинуть кресла и вернуться в аэропорт. Рейс с опозданием выполнили на резервном самолете «Аэрофлота».

Рейс Москва — Уфа оказался в огне из-за странного пассажира
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