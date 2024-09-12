Уфимский самолет задымился в аэропорту

Борт «Аэрофлота» не смог вовремя взлететь из столичного «Шереметьево» и направится в Уфу утром в среду, 11 сентября, из-за чрезвычайного происшествия. Командир воздушного суда уже готовился поднять «Аэробус-321» в небо, когда пассажиры рейса заметили, что из самолёта валят клубы дыма. «Аэробус» тем временем набирал разгон по взлетно-посадочной полосе аэропорта. Первый пилот экстренно принял решение прервать взлёт и уйти на стоянку.



Оказалось, что задымление произошло в кабине. Самолет отправили на техническое обслуживание. Пассажирам пришлось покинуть кресла и вернуться в аэропорт. Рейс с опозданием выполнили на резервном самолете «Аэрофлота».