Уфа хоть в чём-то обогнала Казань

— В рейтинг лучших локаций города для жизни и удаленной работы вошли: Кировский, Октябрьский и Советский районы Уфы, — сообщают авторы исследования.



А вот столица Татарстана не так хорошо подходит для специалистов сферы IT. Так, в Казани условиям IT-ипотеки соответствует лишь 71% рынка недвижимости. Кроме того, в Казани стоимость квадратного метра для IT-ипотеки составляет около ₽219 000. Уфа в этом плане куда привлекательнее — всего ₽127 000.



Кроме того, авторы исследования ранжировали городские территории крупных российских мегаполисов с учетом уровня развития инфраструктуры для специалистов в области информационных технологий, чья профессиональная деятельность зачастую предполагает возможность работы в удаленном или смешанном формате.