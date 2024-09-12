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Posted 12 сентября, 08:32

Published 12 сентября, 08:32

Modified 12 сентября, 08:32

Updated 12 сентября, 08:32

Уфа хоть в чём-то обогнала Казань

Уфа хоть в чём-то обогнала Казань

12 сентября 2024, 08:32
Эксперты провели подсчет привлекательности местных рынков для «золотых мозгов» России, сообщает в четверг, 12 сентября, «Яндекс.Недвижимость».

Аналитики сферы недвижимости задались вопросом, жилье в каких городах России подходит для IT-ипотеки. Оказалось, что Уфа — рай для «золотых мозгов». Так, в Уфе доля новостроек, соответствующих бюджету программы льготной ипотеки в ₽11 250 000 для ИТ-специалистов в сентябре 2024 года, составляет 95%.

— В рейтинг лучших локаций города для жизни и удаленной работы вошли: Кировский, Октябрьский и Советский районы Уфы, — сообщают авторы исследования.

А вот столица Татарстана не так хорошо подходит для специалистов сферы IT. Так, в Казани условиям IT-ипотеки соответствует лишь 71% рынка недвижимости. Кроме того, в Казани стоимость квадратного метра для IT-ипотеки составляет около ₽219 000. Уфа в этом плане куда привлекательнее — всего ₽127 000.

Кроме того, авторы исследования ранжировали городские территории крупных российских мегаполисов с учетом уровня развития инфраструктуры для специалистов в области информационных технологий, чья профессиональная деятельность зачастую предполагает возможность работы в удаленном или смешанном формате.

Топ-локаций для айтишников в Уфе оказался следующим:

  1. Кировский — бассейны, кофейни, парки и рестораны (всего 1073 объекта).
  2. Октябрьский — бассейны, велопарковки, сапсерфинг, скалодром и лес (всего 1064 объекта).
  3. Советский — прокат велосипедов, скверы, бассейны и фитнес-клубы (всего 773 объекта).
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
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Заметим, что по данным hh.ru, за восемь месяцев 2024 года в России было открыто более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, и это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее. В топ-10 регионов по спросу на программистов Башкирия не вошла.

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