Уфа хоть в чём-то обогнала Казань

Posted 12 сентября, 08:32
Published 12 сентября, 08:32
Modified 12 сентября, 08:32
Updated 12 сентября, 08:32
Аналитики сферы недвижимости задались вопросом, жилье в каких городах России подходит для IT-ипотеки. Оказалось, что Уфа — рай для «золотых мозгов». Так, в Уфе доля новостроек, соответствующих бюджету программы льготной ипотеки в ₽11 250 000 для ИТ-специалистов в сентябре 2024 года, составляет 95%.
— В рейтинг лучших локаций города для жизни и удаленной работы вошли: Кировский, Октябрьский и Советский районы Уфы, — сообщают авторы исследования.
А вот столица Татарстана не так хорошо подходит для специалистов сферы IT. Так, в Казани условиям IT-ипотеки соответствует лишь 71% рынка недвижимости. Кроме того, в Казани стоимость квадратного метра для IT-ипотеки составляет около ₽219 000. Уфа в этом плане куда привлекательнее — всего ₽127 000.
Кроме того, авторы исследования ранжировали городские территории крупных российских мегаполисов с учетом уровня развития инфраструктуры для специалистов в области информационных технологий, чья профессиональная деятельность зачастую предполагает возможность работы в удаленном или смешанном формате.
Топ-локаций для айтишников в Уфе оказался следующим:
Заметим, что по данным hh.ru, за восемь месяцев 2024 года в России было открыто более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, и это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее. В топ-10 регионов по спросу на программистов Башкирия не вошла.