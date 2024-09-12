Транслируем в блоге свою яркую жизнь

Posted 12 сентября, 08:00
Published 12 сентября, 08:00
Modified 12 сентября, 08:00
Updated 12 сентября, 08:00
Сестры являются финалистами фестиваля «Индюшата 2022», победителями проекта Уфимская волна 2021, резидентами и медиа-амбассадорами арт-кластера «Таврида». Девочки пишут песни с 2016-го года. В дискографии артисток 1 альбом, 2 EP и 8 синглов. В своем блоге они рассказывают о пути начинающего артиста, показывают внутреннюю кухню и делятся лайфхаками.
«Наша группа называется Twins Kovl. Мы близняшки, выступаем на фестивалях, городских мероприятиях, квартирниках, сами постоянно устраиваем творческие вечера. Мы также являемся блогерами. Ведем блог о пути артиста, о том, как снимать разные клипы, видео, писать песни, записываться на студии. Прямо показываем процесс — от написания песни до ее релиза на стриминговых площадках. Также мы являемся преподавателями по гитаре и укулеле. Преподаем для детей и взрослых с нуля. И еще мы две являемся телеведущими телеканала „Вся Уфа“, ведем программу „Хит Уфы“ про музыкантов Башкортостана», — рассказала Наталья Яковлева.
Блогеры уже получили среднеспециальное образование в сфере IT, сейчас учатся в институте искусств. «Да, нам часто пишут, что наши песни помогают выйти из какого-то сложного периода. У нас есть песня „Чайки“, она про саморазвитие. Одна девочка написала очень большое сообщение, что ее эта песня спасла даже от какого-то очень тяжелого момента в жизни. Пишут, что теплее на душе становится», — говорит Анжелла Яковлева.
Как отметили блогеры, у них сейчас нет продюсера, они развиваются в продюсерском центре «Инсайт Люди». Что касается творчества, все процессы организуют сами: концерты, съемки, клипы.
«Музыка должна идти изнутри, и то, насколько артист настоящий, всё равно очень сильно чувствуется. Если ты исполняешь не то, что ты хочешь, а то, что тебе диктуют, то рано или поздно всё затухнет. Такого, кстати, сейчас почти не бывает. В основном уже находят готового артиста со своим образом, имиджем, со своей натурой и уже его развивают и дорабатывают. Раньше, может быть, и было такое, что сейчас возьмем его, сделаем такой образ. Сейчас это почти не работает, потому что всё равно рано или поздно человек выгорает, тухнет, и смысл? Лучше пусть сразу возьмут готового артиста, который им подходит», — подчеркнула Наталья Яковлева.
По словам блогеров, у них есть большая, теплая лояльная аудитория слушателей. Летом обычно планируют большой тур по всем городам России. В каждом городе собирается солд-аут и огромная многотысячная аудитория, и треки занимают первые места в топ-чартах.
«Нам еще нравится способ самовыражения блогеров. Мы считаем себя очень счастливыми людьми, которые умеют радоваться. Хочется, чтобы люди тоже понимали, что можно радоваться просто так, замечать в жизни мелочи, краски и быть счастливым, транслировать тоже яркую жизнь, чем мы тоже занимаемся в своем блоге. Нам нравится музыкой заниматься и рассказывать об этом», — поделилась Анжелла.
Хейт также присутствует в жизни блогеров. В основном, на площадке YouTube. «Да, это любопытно, почему люди это делают. Но в целом это веселит, и ты понимаешь, что чем больше хейта, тем больше популярности. Хейт идет наравне с хорошими комментариями. Понятное дело, хороших больше, но они всё равно растут пропорционально», — поделилась Наталья.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке: https://rutube.ru/video/51b720f0c33d036ea34a3f0c6dd00058/?playlist=478112&playlistPage=1
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