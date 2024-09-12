Транслируем в блоге свою яркую жизнь

«Музыка должна идти изнутри, и то, насколько артист настоящий, всё равно очень сильно чувствуется. Если ты исполняешь не то, что ты хочешь, а то, что тебе диктуют, то рано или поздно всё затухнет. Такого, кстати, сейчас почти не бывает. В основном уже находят готового артиста со своим образом, имиджем, со своей натурой и уже его развивают и дорабатывают. Раньше, может быть, и было такое, что сейчас возьмем его, сделаем такой образ. Сейчас это почти не работает, потому что всё равно рано или поздно человек выгорает, тухнет, и смысл? Лучше пусть сразу возьмут готового артиста, который им подходит», — подчеркнула Наталья Яковлева.