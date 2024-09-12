Terle Park вошел в ТОП-5 жилых комплексов по потребительским качествам в Башкирии

Проект предполагает создание 3,32 га комфортной обустроенной территории. Внутри ЖК будет прогулочный бульвар, который станет эпицентром культурной жизни района. Здесь будет все, чтобы отлично провести день с семьей или друзьями: от уединенных аллей до магазинов и досуговых центров. К тому же Terle Park станет одной из жемчужин «Уфимского Ожерелья» — пешеходного экопути, который проходит через весь Уфимский полуостров.