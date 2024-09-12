Терапевт Омарова раскрыла неочевидную причину плохого настроения

«Кроме того, у народов, у которых уровень фолиевой кислоты в организме выше, реже встречается депрессия. Поэтому нужно учитывать эту причину в первую очередь. Также есть наблюдение, что у людей с депрессией уровень в крови снижен уровень Омега-3, а она улучшает работу мозга», — заключила терапевт.