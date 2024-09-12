Свою «Розу Хутор» придумали в Башкирии

Posted 12 сентября, 12:11
Published 12 сентября, 12:11
Modified 12 сентября, 12:53
Updated 12 сентября, 12:53
В Гафурийском районе, недалеко от живописного поселка Красноусольский, власти разметили свободную инвестиционную территорию площадью 10,3 гектара. Здесь планируется создание горнолыжной базы, которая обещает порадовать любителей активного отдыха. Генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов подчеркивает: «Гафурийский район — это муниципалитет с активно развивающейся туристической отраслью».
Район уже имеет на территории санатории и множеством глэмпингов. Как заявляют в Правительстве, создание горнолыжной базы станет новым шагом в развитии туризма в этом уголке природы. Важно отметить и удобное расположение — всего в нескольких часах пути от столицы Республики. Это значит, что как местные жители, так и гости региона, смогут легко добраться до новых склонов.
Для инвесторов подготовлены все условия для начала работы: площадка обеспечена возможностью подключения к инженерным сетям и подъездными путями. А чтобы у потенциальных вкладчиков сложилось полное представление о проекте, Корпорация развития предлагает возможность — виртуальный тур по инвестиционной площадке.