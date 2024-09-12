Свою «Розу Хутор» придумали в Башкирии

Район уже имеет на территории санатории и множеством глэмпингов. Как заявляют в Правительстве, создание горнолыжной базы станет новым шагом в развитии туризма в этом уголке природы. Важно отметить и удобное расположение — всего в нескольких часах пути от столицы Республики. Это значит, что как местные жители, так и гости региона, смогут легко добраться до новых склонов.