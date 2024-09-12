Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи, признанный мастером аэродинамики, вскоре покинет команду «Ред Булл». Хотя это стало известно давно, вчера стало ясно, куда именно он отправится. За Ньюи долго борьбу вели «Феррари» и «Астон Мартин», при этом сам инженер подумывал о выходе на пенсию. В переговорах, возможно, с самым ценным специалистом в «Формуле-1», более убедительными оказались представители «Астон Мартина», принадлежащего миллиардеру Лоуренсу Строллу.



Лучший инженер в истории «Формулы-1» выбрал не желанную «Феррари», а команду-середнячок — «Новая Хакасия» объясняет эти причины.