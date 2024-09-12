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Posted 12 сентября, 18:39

Published 12 сентября, 18:39

Modified 12 сентября, 18:41

Updated 12 сентября, 18:41

Скандал в «F1»: почему «Феррари» это вообще допустили

Скандал в «F1»: почему «Феррари» это вообще допустили

12 сентября 2024, 18:39
В мире «Формулы-1» произошел, пожалуй, самый значимый переход за последнее десятилетие.

Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи, признанный мастером аэродинамики, вскоре покинет команду «Ред Булл». Хотя это стало известно давно, вчера стало ясно, куда именно он отправится. За Ньюи долго борьбу вели «Феррари» и «Астон Мартин», при этом сам инженер подумывал о выходе на пенсию. В переговорах, возможно, с самым ценным специалистом в «Формуле-1», более убедительными оказались представители «Астон Мартина», принадлежащего миллиардеру Лоуренсу Строллу.

Лучший инженер в истории «Формулы-1» выбрал не желанную «Феррари», а команду-середнячок — «Новая Хакасия» объясняет эти причины.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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