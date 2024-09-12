Школу в Башкирии не могут отремонтировать без следователей

Posted 12 сентября, 14:57
Published 12 сентября, 14:57
Modified 12 сентября, 15:00
Updated 12 сентября, 15:00
Речь идёт о МАОУ СОШ №3. Следователи при мониторинге соцсетей набрели на жалобу горожанина, рассказавшего об ужасном состоянии здания образовательного учреждения. Со слов туймазинца, в школе разрушается крыша и фундамент. Дети, в частности, уже не могут нормально заниматься уроками физкультуры — из-за дождей спортивный зал регулярно топит.
Автор обращения также указал, что начало капремонта школы было установлено ещё на 2022 год — завершить работы обещали к 2026 году. Дедлайны, впрочем, каждый раз переносятся, долгожданного ремонта горожане не могут дождаться уже второй год.
Как указано на сайте образовательной организации, школа была построена в 1938 году. Она является одним из самых старых учебных заведений муниципалитета.
Как сообщал Mkset, ранее поводом для другого «школьного» скандала стали камеры в туалетах одного из среднеобразовательных учреждений под Уфой.