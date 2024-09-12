«Самый прогрессивный» ЖК Башкирии загорелся

Posted 12 сентября, 17:41
Published 12 сентября, 17:41
Modified 12 сентября, 17:43
Updated 12 сентября, 17:43
Записи с места происшествия распространили местные Telegram-каналы. МЧС по Республике Башкортостан позже подтвердило факт инцидента. Как видно на кадрах, на территории строящегося объекта по улице Карцевой загорелся экскаватор марки Hyundai.
Спасатели сообщили, что горение было ликвидировано за 21 минуту. В результате случившегося никто не пострадал. Что привело к возгоранию — пытаются выяснить.
Mkset установил, что происходит действие на территории 25-о микрорайона. Там ведётся строительство жилого комплекса и бизнес-центра «Нефтекамск-Сити».
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев, будучи ещё в должности мэра Нефтекамска, заявлял, что этот ЖК должен стать «визитной карточкой» Нефтекамска.
— Это должен быть современный комплекс, который отвечает самым лучшим архитектурным требованиям. Там должны быть самые прогрессивные решения в части строительства. Берите практику лучших московских комплексов, уфимских, казанских и так далее. Хотелось бы, чтобы этот квартал стал визитной карточкой нашего города, — говорил Мавлиев в ходе оперативного совещания с представителями компании «Нефтекамскстройзаказчик».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе посреди дороги загорелся вагон трамвая. Инцидент попали на камеру очевидца.