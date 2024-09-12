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Posted 12 сентября, 10:13

Published 12 сентября, 10:13

Modified 12 сентября, 10:16

Updated 12 сентября, 10:16

Правительство Башкирии ушло в отставку полностью

Правительство Башкирии ушло в отставку полностью

12 сентября 2024, 10:13
Фото: Правительство Республики Башкортостан
Только отдохнуть министрам и их подчиненным не удастся, следует из постановления Главы администрации Республики Башкортостан Радия Хабирова от четверга, 12 сентября.

На официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан опубликован указ Главы Башкирии от 12 сентября 2024 года №УГ-912 «О продолжении выполнения своих обязанностей Правительством Республики Башкортостан до сформирования нового Правительства Республики Башкортостан». Текст за подписью вступившего вновь в свои полномочия руководителя региона Радия Хабирова гласит следующее:

В связи со сложением Правительством Республики Башкортостан своих полномочий и, руководствуясь статьей 93 Конституции Республики Башкортостан, постановляю:
1. Поручить Правительству Республики Башкортостан продолжать
выполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства
Республики Башкортостан.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Отставка Правительства Башкирии после выборов 2024 года — не больше, чем правовые проволочки. Все члены действующего Правительства обязаны слагать полномочия при вступлении в должность победителя очередных выборов руководителя региона. Всем ли удастся сохранить свои кресла в Правительстве Башкирии — сложный вопрос. Не исключено, что в Правительстве появятся новые политические фигуры. Впрочем, обычно массовые кадровые перестановки в топ-эшелонах власти начинаются с приходом на пост руководителя региона нового человека. Башкирия в 2024 году выбрала иначе.

Ранее 12 сентября премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение следующего содержания: «В соответствии со статьей 93 Конституции Республики Башкортостан, статьей 30 Закона Республики Башкортостан „О Правительстве Республики Башкортостан“ Правительство Республики Башкортостан слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность Главой Республики Башкортостан».

По итогам голосования 6–8 сентября им стал прежний Глава Башкирии. В четверг, 12 сентября, Радий Хабиров, как и многие его коллеги в других регионах России, прошел церемонию инаугурации. Глава администрации произнес клятву на русском и башкирских языках. Далее следовало его программное заявление о будущем региона на ближайшую пятилетку. Спич Хабирова затронул множество тем — от увеличения продолжительности жизни в Башкирии до темпов привлечения инвестиций. Станем ли мы жить дольше и лучше, будет понятно по ходу исполнения наказов Хабирова. А то, как были реализованы прошлые планы, можно понять, прочитав этот материал.

Хабиров сделал ряд заявлений на инаугурации
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