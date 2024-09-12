Правительство Башкирии ушло в отставку полностью

По итогам голосования 6–8 сентября им стал прежний Глава Башкирии. В четверг, 12 сентября, Радий Хабиров, как и многие его коллеги в других регионах России, прошел церемонию инаугурации. Глава администрации произнес клятву на русском и башкирских языках. Далее следовало его программное заявление о будущем региона на ближайшую пятилетку. Спич Хабирова затронул множество тем — от увеличения продолжительности жизни в Башкирии до темпов привлечения инвестиций. Станем ли мы жить дольше и лучше, будет понятно по ходу исполнения наказов Хабирова. А то, как были реализованы прошлые планы, можно понять, прочитав этот материал.