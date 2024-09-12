Попавшая под санкции учительница из Башкирии сохранила свой пост

Как сообщал Mkset, в марте 2022 года Гумерова попала под санкции Евросоюза. Вместе с ней тогда в обновлённый список попал и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов. Поводом для введения санкций стала поддержка политиками договора между Россией и ЛДНР. Напомним, в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости двух государственных образований, в этот же день Гумерова и Ялалов ратифицировали соответствующий документ.