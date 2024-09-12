Попавшая под санкции учительница из Башкирии сохранила свой пост

Posted 12 сентября, 17:48
Published 12 сентября, 17:48
Modified 12 сентября, 17:50
Updated 12 сентября, 17:50
Напомним, Гумерова является представителем Башкирии в Совфеде почти десять лет — с 2014 года. С 2016 сенатор работала в должности зампреда Комитета по науке, образованию и культуре. В 2019 году стала его председателем.
Отметим, что свою карьеру будущий сенатор начала ещё в 1994 году со школы №10 в Учалах. Там она была учителем и по совместительству психологом. С 2001 по 2010 годы работала в местной администрации. Позже занимала посты уполномоченной по правам ребёнка в Башкирии, заместителя спикера Курултая региона и вице-премьера Республики.
Как сообщал Mkset, в марте 2022 года Гумерова попала под санкции Евросоюза. Вместе с ней тогда в обновлённый список попал и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов. Поводом для введения санкций стала поддержка политиками договора между Россией и ЛДНР. Напомним, в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости двух государственных образований, в этот же день Гумерова и Ялалов ратифицировали соответствующий документ.