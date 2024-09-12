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Posted 12 сентября, 17:48

Published 12 сентября, 17:48

Modified 12 сентября, 17:50

Updated 12 сентября, 17:50

Попавшая под санкции учительница из Башкирии сохранила свой пост

Попавшая под санкции учительница из Башкирии сохранила свой пост

12 сентября 2024, 17:48
Фото: Лилия Гумерова на правительственном совещании в октябре 2019 года. пресс-служба главы Республики Башкортостан
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в очередной раз продлил полномочия сенатора Лилии Гумеровой — соответствующий документ был подписан в четверг, 12 сентября.

Напомним, Гумерова является представителем Башкирии в Совфеде почти десять лет — с 2014 года. С 2016 сенатор работала в должности зампреда Комитета по науке, образованию и культуре. В 2019 году стала его председателем.

Отметим, что свою карьеру будущий сенатор начала ещё в 1994 году со школы №10 в Учалах. Там она была учителем и по совместительству психологом. С 2001 по 2010 годы работала в местной администрации. Позже занимала посты уполномоченной по правам ребёнка в Башкирии, заместителя спикера Курултая региона и вице-премьера Республики.

Двое сенаторов от Башкирии попали под санкции ЕС
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Как сообщал Mkset, в марте 2022 года Гумерова попала под санкции Евросоюза. Вместе с ней тогда в обновлённый список попал и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов. Поводом для введения санкций стала поддержка политиками договора между Россией и ЛДНР. Напомним, в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости двух государственных образований, в этот же день Гумерова и Ялалов ратифицировали соответствующий документ.

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