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Posted 12 сентября, 09:12

Published 12 сентября, 09:12

Modified 12 сентября, 09:14

Updated 12 сентября, 09:14

Погода в Башкирии удивила даже синоптиков

Погода в Башкирии удивила даже синоптиков

12 сентября 2024, 09:12
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Переменчивая стихия своими капризами будто спутала все времена года в Уфе и Башкирии, следует из штормового предупреждения в четверг, 12 сентября, специалистов Госкомитета региона по ЧС.

«Зимы ждала, ждала природа — но куда ты в сентябре?!». Именно так хочется продолжить строки Пушкина, глядя на штормовое предупреждение от Государственного комитета Республики Башкортостан.

Как сообщает ведомство, в восточных районах Башкирии уже наступает температурная зима. Так, в ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 сентября, там ожидаются заморозки. Причем, не только почвы, но и воздуха. Прогнозируемая температура должна опуститься до отметок 0…-2°С. Именно такие сведения передали спасателям синоптики региональной службы — Башгидромета.

Прогноз погоды в Уфе на ближайшие дни можно узнать из статей Mkset.

В Башкирии вмиг изменится погода
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