Погода в Башкирии удивила даже синоптиков

Как сообщает ведомство, в восточных районах Башкирии уже наступает температурная зима. Так, в ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 сентября, там ожидаются заморозки. Причем, не только почвы, но и воздуха. Прогнозируемая температура должна опуститься до отметок 0…-2°С. Именно такие сведения передали спасателям синоптики региональной службы — Башгидромета.



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