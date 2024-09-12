Какая посуда лучше всего подходит для индукционной плиты?

Однако, есть некоторые нюансы. Чугун имеет тенденцию к медленному нагреванию и охлаждению, что может быть как преимуществом, так и недостатком. Медленный нагрев позволяет равномерно распределять тепло, но это же свойство требует осторожности при использовании на индукционной плите.