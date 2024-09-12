Как правильно чистить матрас: эксперты делятся советами

Чистка матраса — задача, которую многие из нас откладывают на потом. Однако эксперты настоятельно рекомендуют уделять этому внимание как минимум раз в полгода. В этом материале мы подробно расскажем, какие средства и методы лучше всего подходят для этой задачи в домашних условиях.

Чистка матраса — это не просто вопрос эстетики. Пыль, кожные клетки, пот и прочие загрязнения со временем накапливаются на поверхности и внутри матраса. Это может привести к появлению неприятных запахов и даже аллергенов, которые способны негативно сказаться на вашем здоровье. Эксперты издания Homes and Gardens рассказали какими способами можно почистить матрас, чтобы не только добиться чистоты в доме, но и комфортного, здорового сна. Домашнее чистящее средство для чистки матраса Сода Одним из самых эффективных и одновременно безопасных средств для чистки матраса является пищевая сода. Этот простой и доступный продукт обладает уникальными свойствами, которые делают его идеальным для удаления запахов и пятен с различных поверхностей, включая матрасы. — Сначала снимите все постельное белье и пропылесосьте матрас с помощью насадки для обивки. Затем посыпьте его пищевой содой и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Чем дольше сода будет на матрасе, тем лучше она справится с удалением запахов и впитает излишки влаги, — советует эксперт в области сна, Тереза Шнорбах. После этого снова пропылесосьте матрас и переверните его, если это возможно, чтобы повторить процедуру с другой стороны. Этот метод подходит для всех типов матрасов, включая модели из пены с эффектом памяти и гибридные матрасы. Фото: Изображение Midjourney . Чистка матраса — это не просто вопрос эстетики. Сода + уксус Если пищевая сода отлично справляется с запахами, то для удаления сложных пятен может понадобиться более мощное средство. — В большинстве случаев будет достаточно нетоксичного, натурального ферментного очистителя, который химически разрушает пятна и запахи. К примеру вы можете смешать сок лимона и пищевую соду, нанести полученную смесь на пятно и оставьте на час. Затем удалите остатки чистым полотенцем и дайте поверхности высохнуть на воздухе, — рассказывает Кристина Хейзер, эксперт в области клининга. Это натуральное средство поможет эффективно бороться с пятнами и при этом не повредит материал матраса. Сода + уксус + лимонная кислота Если у вас нет под рукой лимонного сока, вы можете использовать уксус. Смешайте пищевую соду с белым уксусом до пастообразного состояния и нанесите на пятно. Оставьте на 30 минут, затем вытрите влажной тканью и дайте высохнуть. Эксперты также рекомендуют использовать средство для мытья посуды для чистки матраса. Смешайте чайную ложку моющего средства с холодной водой в бутылке с распылителем и встряхните. Распылите небольшое количество на область, которую нужно обработать, и промокните тканью, чтобы удалить обесцвечивание и пятна. Важно использовать мягкое моющее средство, чтобы избежать жирных остатков. Ранее эксперты рассказали как почистить изголовье кровати. 5 причин не сушить белье на улице и что советуют эксперты стирки Узнать подробнее Читайте также: Экономьте деньги: как правильно развести уксус и использовать при стирке Секреты таблеток «Белизна»: как вернуть носкам белоснежность Профессионалы рассказали, какие 7 секретных ингредиентов справляются с пятнами