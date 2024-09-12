Как правильно чистить матрас: эксперты делятся советами

Posted 12 сентября, 08:32
Published 12 сентября, 08:32
Modified 12 сентября, 08:34
Updated 12 сентября, 08:34
Чистка матраса — это не просто вопрос эстетики. Пыль, кожные клетки, пот и прочие загрязнения со временем накапливаются на поверхности и внутри матраса. Это может привести к появлению неприятных запахов и даже аллергенов, которые способны негативно сказаться на вашем здоровье.
Эксперты издания Homes and Gardens рассказали какими способами можно почистить матрас, чтобы не только добиться чистоты в доме, но и комфортного, здорового сна.
Одним из самых эффективных и одновременно безопасных средств для чистки матраса является пищевая сода. Этот простой и доступный продукт обладает уникальными свойствами, которые делают его идеальным для удаления запахов и пятен с различных поверхностей, включая матрасы.
— Сначала снимите все постельное белье и пропылесосьте матрас с помощью насадки для обивки. Затем посыпьте его пищевой содой и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Чем дольше сода будет на матрасе, тем лучше она справится с удалением запахов и впитает излишки влаги, — советует эксперт в области сна, Тереза Шнорбах.
После этого снова пропылесосьте матрас и переверните его, если это возможно, чтобы повторить процедуру с другой стороны. Этот метод подходит для всех типов матрасов, включая модели из пены с эффектом памяти и гибридные матрасы.
Если пищевая сода отлично справляется с запахами, то для удаления сложных пятен может понадобиться более мощное средство.
— В большинстве случаев будет достаточно нетоксичного, натурального ферментного очистителя, который химически разрушает пятна и запахи. К примеру вы можете смешать сок лимона и пищевую соду, нанести полученную смесь на пятно и оставьте на час. Затем удалите остатки чистым полотенцем и дайте поверхности высохнуть на воздухе, — рассказывает Кристина Хейзер, эксперт в области клининга.
Это натуральное средство поможет эффективно бороться с пятнами и при этом не повредит материал матраса.
Если у вас нет под рукой лимонного сока, вы можете использовать уксус. Смешайте пищевую соду с белым уксусом до пастообразного состояния и нанесите на пятно. Оставьте на 30 минут, затем вытрите влажной тканью и дайте высохнуть.
Эксперты также рекомендуют использовать средство для мытья посуды для чистки матраса. Смешайте чайную ложку моющего средства с холодной водой в бутылке с распылителем и встряхните. Распылите небольшое количество на область, которую нужно обработать, и промокните тканью, чтобы удалить обесцвечивание и пятна. Важно использовать мягкое моющее средство, чтобы избежать жирных остатков.
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