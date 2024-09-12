Как почистить ковер пищевой содой: простой и эффективный метод

Для борьбы с более сложными пятнами можно использовать пасту из пищевой соды. Смешайте соду с теплой водой, чтобы получить густую смесь, и нанесите её на загрязненный участок. Вотрите массу в ковер с помощью щетки с жесткой щетиной, оставьте на 10–15 минут, затем соскребите остатки и пропылесосьте. Эта паста помогает справиться даже с прилипшей грязью и неприятными запахами.