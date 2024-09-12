Как почистить ковер пищевой содой: простой и эффективный метод

Posted 12 сентября, 09:00
Published 12 сентября, 09:00
Modified 12 сентября, 09:00
Updated 12 сентября, 09:00
Пищевая сода, или гидрокарбонат натрия, — это натуральное вещество, которое обладает высокими щелочными свойствами, что делает её идеальным средством для нейтрализации кислотных молекул, вызывающих неприятные запахи. Более того, мягкая абразивность соды помогает бороться с загрязнениями, не повреждая деликатные поверхности.
Эксперты издания Homes and Gardens подтверждают, что пищевая сода эффективно удаляет запахи и пятна, а не просто маскирует их. Это значит, что источник проблемы устраняется на корню.
Перед началом чистки ковра с помощью пищевой соды, необходимо тщательно пропылесосить его. Это позволит удалить весь поверхностный мусор и подготовить поверхность для дальнейшей обработки. Если участок ковра уже мокрый из-за разлива жидкости, пропустите этап пылесоски, чтобы не повредить ваш пылесос.
Далее посыпьте ровный слой пищевой соды по всей площади ковра или только на загрязненные участки. Для удобства можно использовать сито, чтобы равномерно распределить порошок. Оставьте пищевую соду на ковре на 30 минут или дольше — чем дольше, тем лучше. Для устранения стойких запахов можно оставить соду на ночь.
После этого смахните большую часть порошка с помощью совка и щетки, а затем тщательно пропылесосьте ковер, чтобы убрать оставшуюся соду.
Для борьбы с более сложными пятнами можно использовать пасту из пищевой соды. Смешайте соду с теплой водой, чтобы получить густую смесь, и нанесите её на загрязненный участок. Вотрите массу в ковер с помощью щетки с жесткой щетиной, оставьте на 10–15 минут, затем соскребите остатки и пропылесосьте. Эта паста помогает справиться даже с прилипшей грязью и неприятными запахами.
После чистки важно тщательно высушить ковер, чтобы избежать появления плесени. Откройте окна и двери для хорошей вентиляции или используйте вентилятор. Это поможет вытянуть остаточную влагу и предотвратить оседание спор плесени.
Для поглощения влаги и устранения запахов оставьте пищевую соду на 30 минут или на ночь. После этого смахните большую часть порошка и пропылесосьте оставшиеся частицы.
Смесь пищевой соды и белого уксуса может помочь удалить пятна. Посыпьте пятно содой, побрызгайте уксусом, дождитесь пенообразования, оставьте на 10–15 минут, затем промокните влажной тканью и дайте высохнуть.
Пищевая сода может повредить пылесос, если регулярно всасывать её в больших количествах. Мелкая пыль забивает фильтры, снижая мощность всасывания. Поэтому не злоупотребляйте этот методом и вовремя чистите пылесборник.
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