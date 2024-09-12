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Posted 12 сентября, 07:37

Published 12 сентября, 07:37

Modified 12 сентября, 07:37

Updated 12 сентября, 07:37

Искусственный интеллект можно будет использовать в психиатрии

Искусственный интеллект можно будет использовать в психиатрии

12 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) позволяет разделять паттерны мозга, которые отвечают за определенные действия. Новая разработка поможет улучшить интерфейсы «мозг — компьютер».

Наш мозг одновременно контролирует множество процессов и кодирует их в схемы электрической активности, передает newkhakasiya.online.

Ученые поставили задачу отделить определенные паттерны от всех остальных. Для этого они разработали специальный алгоритм ИИ. Научная работа опубликована в Nature Neuroscience.

С помощью нового алгоритма можно будет усовершенствовать интерфейсы «мозг — компьютер» для парализованных людей, утративших способность передавать мышцам свои мысли. Интерфейсы декодируют запланированное движение напрямую из мозга и преобразуют его в движение курсора гаджета или роботизированной руки.

Алгоритм определяет паттерны мозга, связанные с интересующим поведением, и исследует их в процессе обучения нейронной сети. После этого он изучает оставшиеся паттерны, чтобы они не приводили к путанице. Использование ИИ позволяет алгоритму описывать большое количество паттернов мозга.

По мнению специалистов, новую разработку можно будет применять и в психиатрии. Например, для декодирования таких состояний психики, как подавленность, угнетенность, боль. Это позволит как можно более точно подбирать способы лечения таких пациентов.

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