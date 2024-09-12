Искусственный интеллект можно будет использовать в психиатрии

Posted 12 сентября, 07:37
Published 12 сентября, 07:37
Modified 12 сентября, 07:37
Updated 12 сентября, 07:37
Наш мозг одновременно контролирует множество процессов и кодирует их в схемы электрической активности, передает newkhakasiya.online.
Ученые поставили задачу отделить определенные паттерны от всех остальных. Для этого они разработали специальный алгоритм ИИ. Научная работа опубликована в Nature Neuroscience.
С помощью нового алгоритма можно будет усовершенствовать интерфейсы «мозг — компьютер» для парализованных людей, утративших способность передавать мышцам свои мысли. Интерфейсы декодируют запланированное движение напрямую из мозга и преобразуют его в движение курсора гаджета или роботизированной руки.
Алгоритм определяет паттерны мозга, связанные с интересующим поведением, и исследует их в процессе обучения нейронной сети. После этого он изучает оставшиеся паттерны, чтобы они не приводили к путанице. Использование ИИ позволяет алгоритму описывать большое количество паттернов мозга.
По мнению специалистов, новую разработку можно будет применять и в психиатрии. Например, для декодирования таких состояний психики, как подавленность, угнетенность, боль. Это позволит как можно более точно подбирать способы лечения таких пациентов.