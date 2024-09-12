Искусственный интеллект можно будет использовать в психиатрии

Алгоритм определяет паттерны мозга, связанные с интересующим поведением, и исследует их в процессе обучения нейронной сети. После этого он изучает оставшиеся паттерны, чтобы они не приводили к путанице. Использование ИИ позволяет алгоритму описывать большое количество паттернов мозга.