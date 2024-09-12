Инаугурация Радия Хабирова: главное

Также в своем выступлении глава республики поблагодарил несколько социальных групп и категорий населения. В их числе — участники СВО (за мужество и отвагу в защите Отечества, призывая поддержать их и заботиться о семьях героев), силовые структуры (за обеспечение безопасности и защиту от угроз), руководителей предприятий (за активное участие в развитии экономики республики и преодоление трудностей, связанных с санкциями), общественные движения и организации (за поддержку в решении важных вопросов и укрепление гражданского общества), представителей традиционных конфессий (за совместную работу во благо многонациональной республики), депутатов Госсобрания — Курултая РБ (за поддержку инициатив и оперативное принятие законодательных решений), правительство республики (за конструктивный подход и эффективную работу в экономической и социальной сферах), администрацию Главы республики (за реализацию решений Главы республики и контроль за их исполнением), глав администраций и депутатов муниципальных образований (за работу с населением и успешное решение ответственных задач)