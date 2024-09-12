Инаугурация Радия Хабирова: главное

Posted 12 сентября, 13:16
Published 12 сентября, 13:16
Modified 12 сентября, 13:18
Updated 12 сентября, 13:18
В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, члены Правительства РБ, участники СВО и др. В их присутствии председатель Центризбиркома республики Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы РБ.
— Я благодарю Президента Российской Федерации Владимира Путина, который оказал мне доверие и поддержал моё выдвижение на пост Главы Башкортостана. Самое главное — все эти годы Владимир Владимирович активно помогал в реализации важных начинаний нашей республики, оказывал определяющее влияние на развитие всех сторон её жизни, — отметил Радий Хабиров.
Также в своем выступлении глава республики поблагодарил несколько социальных групп и категорий населения. В их числе — участники СВО (за мужество и отвагу в защите Отечества, призывая поддержать их и заботиться о семьях героев), силовые структуры (за обеспечение безопасности и защиту от угроз), руководителей предприятий (за активное участие в развитии экономики республики и преодоление трудностей, связанных с санкциями), общественные движения и организации (за поддержку в решении важных вопросов и укрепление гражданского общества), представителей традиционных конфессий (за совместную работу во благо многонациональной республики), депутатов Госсобрания — Курултая РБ (за поддержку инициатив и оперативное принятие законодательных решений), правительство республики (за конструктивный подход и эффективную работу в экономической и социальной сферах), администрацию Главы республики (за реализацию решений Главы республики и контроль за их исполнением), глав администраций и депутатов муниципальных образований (за работу с населением и успешное решение ответственных задач)
На церемонии также выступил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он поздравил Радия Хабирова со вступлением в должность Главы Республики Башкортостан.
— Жители вновь доверили вам ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион. Под вашим руководством успешно реализуется целый ряд социально-значимых проектов, и они нашли отклик и поддержку жителей республики, — подчеркнул Игорь Комаров.
На инаугурации Радий Хабиров отметил ряд значительных достижений в различных сферах деятельности республики, что помогает региону всесторонне развиваться.
— Мы создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, строим межвузовский кампус. Делаем всё для того, чтобы наша молодёжь получала образование здесь, в республике, а затем здесь же находила применение своим знаниям и талантам. Среди стобалльников, победителей международных предметных олимпиад, поступивших в наши вузы, — Вадим Харисов, Арина Колосова, Дмитрий Ашихмин, Никита Когут. Мы гордимся нашими ребятами. Потому что в их руках — будущее республики.
Что касается инфраструктуры и строительства жилья, глава региона отметил полное решение проблемы «обманутых дольщиков» и значительное увеличение объемов жилищного строительства реализовали крупные инфраструктурные проекты.
— Начали преображать наши города и сёла, обновлять парки и скверы, общественные пространства. Сделали Башкортостан важной точкой на туристической карте России. Открыли новые музейные центры.
В числе спортивных объектов — Дворец борьбы к 450-летию Уфы, завершается строительство Центра фехтования и Комплекса гребного слалома. Эти объекты станут площадками для Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
— Наши спортсмены, несмотря на трудности, добиваются высоких результатов на крупных всероссийских и международных соревнованиях. Сегодня в зале заслуженные мастера спорта России, завоевавшие недавно медали на ХVII Паралимпийских летних играх в Париже, — Елена Прокофьева, Анна Кулинич-Сорокина, Богдан Мозговой, Андрей Николаев.
Отдельно Радий Хабиров отметил поддержку социально уязвимых групп — это семьи с детьми, в том числе многодетные, старшее поколение, люди с ограниченными возможностями здоровья. Продолжением работы в этом направлении стало открытие Уфимского хосписа, ковид-госпиталей, хирургического корпуса Республиканского онкодиспансера, Центра детской онкологии и гематологии, Республиканского реабилитационно-образовательного центра «Салют» и многих других учреждений.
Также глава республики отметил поддержку участников СВО: Башкирия направила в зону спецоперации более 130 гуманитарных конвоев, также в регионе приняты более 40 мер поддержки участников СВО и их семей.
Кроме того, Радий Хабиров озвучил планы по достижению национальных целей, поставленных Президентом России на ближайшие годы.
— Увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет: программа «Башкирское долголетие» уже охватывает сотни тысяч пожилых людей, акцент будет сделан на активное и достойное старение.
— увеличение валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей к 2030 году, обеспечение ежегодного роста промышленности не менее, чем на 5%, а также увеличение объема инвестиций до 1 трлн 250 млрд рублей.
— увеличить объем ввода жилья до 4 млн кв. метров в год и поддержать строительство инфраструктуры для новых жилых районов.
— завершение программы модернизации первичного звена здравоохранения, а также обеспечение замены всех ветхих ФАПов к 2030 году.
— увеличение доли качественных дорог до 85% для федеральных и 60% для региональных, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе новых ж/д веток и реконструкцию трасс.
— ежегодно увеличение объема финансирования на 1 млрд руб. Фонда дорог для улучшения состояния местных и межмуниципальных дорог с 4,5 млрд. рублей до 9,5 млрд.рублей к 2030 году.
— продолжение строительства новых и ремонта действующих сельских ДК, завершение реконструкции Госцирка в течение пяти лет и начало строительства Дома науки и культуры.
— строительство легкоатлетического манежа, Центра прогресса бокса и Академии тенниса, а также продолжение строительства ФОКов, бассейнов и ледовых дворцов в муниципалитетах без таких объектов.
— завершение программы модернизации школ за пять лет и участие в программе капитального ремонта детских садов, активное участие в федеральной программе капитального ремонта общежитий, а также ожидание первых студентов в Межвузовский студенческий кампус, сдача Геномного центра и «Школы-21» в 2024 году.
— увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки до 2% от ВРП, запуск не менее 5 линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, а также улучшение жилищных условий для молодых ученых, создание мега-лабораторий и привлечение ведущих специалистов.
Главной задачей Радий Хабиров назвал поддержку специальной военной операции, что потребует укрепления экономики и общественно-политической стабильности.
— Всё, о чем я сейчас говорил, — укрепление экономики, общественно-политической стабильности — должно служить решению главной задачи, которая сейчас стоит перед нашей страной и республикой, — поддержка специальной военной операции. Башкортостан вносит достойный вклад в решение её задач.