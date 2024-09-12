Башкирские магазины станут полу- «Пятерочками»

В Башкирии запустят сеть магазинов под брендом «Тантана Около». Соглашение о сотрудничестве между Х5 Group и ТД «Башспирт» завизировали управляющий директор «X5 Для бизнеса» Игорь Плетнев и директор ООО «Торговый дом „Башспирт“ Денис Булатов. В ближайшее время башкирскую сеть „Тантана“ ждут реконструкция и ребрендинг. На это ТД „Башспирт“ получит ₽150 млн, или чуть более ₽1 млн на каждый из 142 своих магазинов. Обещается, что на полках знакомых торговых точек под новыми вывесками появятся товары прямого импорта.



Напомним, X5 Group — ранее аффилированная с Carrefour и теперь уже российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая шестью брендами. Отличительная особенность ведения бизнеса X5 Group — жесткая экспансия своего присутствия в регионы России. X5 Group берет в оборот практически все пригодные для открытия торговой точки площади. Чаще всего после объявления розничной сети того или иного региона о сотрудничестве с крупнейшим ритейлером сама региональная сеть розницы прекращает существование. Так, например, произошло с сетью липецких супермаркетов „Покупай-ка“. Передача площадей под „Пятерочки“ стала для „Покупаек“ началом конца.



Отметим, что для сети „Около“ экспансия в Башкирию большой шаг. Если на 11 сентября 2024 года под этим брендом работают менее 400 магазинов X5 Group в 16 регионах России, то башкирский вариант „Около“ после ребрендинга „Тантан“ займет около 30% объема присутствия бренда на рынке.