Выборы Главы Башкирии 2024: итоги

Центризбирком России дал высокую оценку выборам в Башкирии, поскольку в ЦИК РФ не поступила ни одна жалоба из республики. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы РБ Лиды Исаргаковой, в этом в том числе большая заслуга общественных наблюдателей, которых в рамках подготовки к выборам подготовили около 13 тыс. человек: