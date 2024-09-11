Выборы Главы Башкирии 2024: итоги

Posted 11 сентября, 06:31
Published 11 сентября, 06:31
Modified 11 сентября, 06:33
Updated 11 сентября, 06:33
Всего в в минувшие выходные проходило 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В эти дни в регионе работало 3302 избирательных участка.
По данным ЦИК РФ, действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 80,21% голосов на выборах Главы Башкирии (это более 1,7 млн избирателей). Артур Шайнуров («КПРФ») набрал 6,95% голосов, Иван Сухарев («ЛДПР») — 4,98%, Владимир Нагорный («Справедливая Россия») — 4,26%, Ильшат Тимерьянов («Новые люди») — 2,60%.
Явка избирателей составила 72,34%. Лидерами по явке стали Бакалинский (93,01%), Салаватский (89,95%), Татышлинский (89,43%), Федоровский (89,11%) районы.
— Всё, что мы делали, было направлено на то, чтобы сделать жизнь людей лучше. Считаю, что мы справились с этой задачей и можем гордиться проделанной работой. Следующая пятилетка будет непростой для управленческой команды региона. Это связано в том числе с поддержкой специальной военной операции и непростыми макроэкономическими условиями, — отметил Радий Хабиров.
Церемония инаугурации Главы Башкирии — обязательное требование Конституции для вступления в должность — состоится 12 сентября.
Выборы без жалоб
Центризбирком России дал высокую оценку выборам в Башкирии, поскольку в ЦИК РФ не поступила ни одна жалоба из республики. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы РБ Лиды Исаргаковой, в этом в том числе большая заслуга общественных наблюдателей, которых в рамках подготовки к выборам подготовили около 13 тыс. человек:
— Наша цель — обеспечить законность избирательного процесса — она действительно достигнута. Результат высочайший, нарушений на выборах не зафиксировано. Ни ЦИК республики, ни ЦИК России также не зарегистрировал ни одного нарушения.
По словам Лиды Исаргаковой, общественные наблюдатели работают на выборах без оплаты, поскольку это «общественная деятельность, и люди хотят быть вовлеченными в избирательный процесс, хотят видеть, как проходит процедура голосования».
Призы и подарки: от квартиры до смартфона
В в дни голосования в Башкирии прошла традиционная акция «Рахмат–2024». На УИКах избиратели могли получить у волонтеров браслеты, дающие право скидки на товары и услуги у партнеров акции. В числе призов — бытовая техника. Суперприз акции — однокомнатная квартира в Уфе — достался многодетной семье Латыповых из Чекмагуша. В семье трое сыновей, младший в этом году стал первоклассником. Айгуль домохозяйка, её супруг Ильнур — предприниматель.
13 сентября зарегистрированные билеты, также примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире БСТ. Среди призов — квартиры, автомобиль, тур в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкирии.
Работа СМИ
По данным Общественного пресс-центра «Выборы Главы Башкортостана-2024», в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, в СМИ Башкирии было размещено около 8500 материалов о ходе выборов в республике. Председатель Союза журналистов РБ Вадут Исхаков отметил, что опубликовано большое количество материалов на сайтах и соцсетях различных изданий республики, вышло много телесюжетов и репортажей на башкирском и русском языках.