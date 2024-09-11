VI Международный муниципальный форум в Москве. Ключевые моменты

Posted 11 сентября, 15:00
Published 11 сентября, 15:00
Modified 11 сентября, 15:01
Updated 11 сентября, 15:01
Форум собрал более 6000 участников, включая официальных зарубежных представителей, делегатов международных организаций, представителей российских регионов и бизнес-сообщества.
Ключевые моменты форума:
Форум наглядно продемонстрировал, что БРИКС становится все более важной платформой для международного сотрудничества и обмена опытом между крупными городами и регионами стран-участниц. Он подчеркнул растущую роль межмуниципального взаимодействия в развитии экономических, культурных и социальных связей между странами БРИКС.