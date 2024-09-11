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Posted 11 сентября, 15:00

Published 11 сентября, 15:00

Modified 11 сентября, 15:01

Updated 11 сентября, 15:01

VI Международный муниципальный форум в Москве. Ключевые моменты

11 сентября 2024, 15:00
VI Международный муниципальный форум стран БРИКС (ММФ БРИКС) прошел в Москве 27–28 августа 2024 года. Мероприятие было организовано при поддержке ключевых государственных структур России, а Правительство Москвы выступило генеральным партнером, подчеркивая важность форума для столицы и страны в целом

Форум собрал более 6000 участников, включая официальных зарубежных представителей, делегатов международных организаций, представителей российских регионов и бизнес-сообщества.

Ключевые моменты форума:

  1. Сергей Черёмин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, в своем выступлении подчеркнул, что БРИКС играет все более важную роль в международном сотрудничестве. Он отметил растущий интерес к объединению, упомянув недавнюю заявку Азербайджана на вступление в БРИКС. Черёмин также рассказал о значительных успехах Москвы во внешнеэкономической деятельности, особенно выделив сотрудничество с Китаем, где объем товарооборота достиг около 100 миллиардов долларов в прошлом году. Он подчеркнул роль Правительства Москвы в поддержке бизнеса, отметив, что более 900 предприятий малого и среднего бизнеса перешли в категорию крупных компаний за последний год.

  2. Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты, привлек внимание участников форума к роли БРИКС в формировании многополярного мира и обозначил стремление стран БРИКС к проведению независимой экономической и международной политики. Он также напомнил, что Москва возглавила рейтинг по человеческому потенциалу среди 100 мегаполисов БРИКС+, отметив сильные стороны столицы в области научно-технического развития, образования, устойчивости рынка труда и цифровизации.

  3. Международные представители внесли значительный вклад в дискуссии форума. Президент Торгово-промышленной палаты Рас-эль-Хаймы Мохаммед Альнуами (ОАЭ) подчеркнул важность расширения торгового взаимодействия и улучшения бизнес-условий в рамках БРИКС. Первый вице-президент Тегеранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства д-р Мехди Садеги высказал мнение, что БРИКС в ближайшем будущем может стать более влиятельным объединением, чем «Большая семёрка» или Евросоюз в плане глобального ВВП. Он также подчеркнул необходимость углубления международного сотрудничества и важность торговой дипломатии.

  4. На форуме обсуждались инновационные формы сотрудничества между мегаполисами. Сергей Черёмин рассказал о переходе Москвы на подписание трехлетних программ взаимодействия с партнерами. Эти программы охватывают ключевые сферы городского развития: градостроительство, инфраструктуру, здравоохранение, образование, туризм и цифровизацию. Такой подход позволил Москве успешно изучать и внедрять лучшие международные практики, что привело к реализации значимых проектов, таких как система интеллектуального управления дорожным движением.

  5. Особое внимание на форуме было уделено сотрудничеству Москвы с Пекином. Сергей Черёмин рассказал о недавнем визите мэра Москвы Сергея Собянина в Пекин в рамках Дней Москвы в столице КНР. Во время этого визита была подписана новая программа сотрудничества на 2024–2026 годы. Московская делегация изучила опыт Пекина в области градостроительства, транспортных систем и переноса административных учреждений в новую часть города. Черёмин также анонсировал проведение в 2025 году Дней Москвы в Бразилии.

  6. Заместитель начальника Секретариата Народного Правительства города Пекин Хань Гэн в своем выступлении подчеркнул готовность китайской столицы к расширению сотрудничества со странами БРИКС. Он отметил, что Пекин активно участвует в разнообразных программах обмена с городами стран БРИКС, следуя принципам открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. Хань Гэн пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в рамках национальной комплексной демонстрационной зоны для расширения открытости в сфере услуг и пилотной зоны свободной торговли Пекина.

Форум наглядно продемонстрировал, что БРИКС становится все более важной платформой для международного сотрудничества и обмена опытом между крупными городами и регионами стран-участниц. Он подчеркнул растущую роль межмуниципального взаимодействия в развитии экономических, культурных и социальных связей между странами БРИКС.

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