VI Международный муниципальный форум в Москве. Ключевые моменты

Форум наглядно продемонстрировал, что БРИКС становится все более важной платформой для международного сотрудничества и обмена опытом между крупными городами и регионами стран-участниц. Он подчеркнул растущую роль межмуниципального взаимодействия в развитии экономических, культурных и социальных связей между странами БРИКС.