В Уфе подорожает проезд

В Уфе на одном из маршрутов общественного транспорта подорожает цена на билет. По информации мэрии города, проезд на автобусе №224 с 1 октября 2024 будет стоить 45₽. Цена установлена вне зависимости от способа оплаты — «наличкой», банковской картой или по карте «Алга».