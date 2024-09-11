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Posted 11 сентября, 14:32

Published 11 сентября, 14:32

Modified 11 сентября, 14:35

Updated 11 сентября, 14:35

В Уфе подорожает проезд

В Уфе подорожает проезд

11 сентября 2024, 14:32
Фото: 1MI
Об очередном повышении тарифов на общественный транспорт сообщили власти башкирской столицы.

В Уфе на одном из маршрутов общественного транспорта подорожает цена на билет. По информации мэрии города, проезд на автобусе №224 с 1 октября 2024 будет стоить 45₽. Цена установлена вне зависимости от способа оплаты — «наличкой», банковской картой или по карте «Алга».

Известно, что обслуживанием маршрута занимается перевозчик ООО «ПАН АВТО». Причинами повышения цен в компании обозначили растущую стоимость обслуживания транспортного парка.

ООО «ПАН АВТО» была зарегистрирована в Уфе в апреле 2012 года. Директором предприятия является Александр Пудовин. Уставный капитал компании — ₽10 тысяч.

Проезд в Уфе подорожает до 90₽
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Ранее Mkset сообщал о том, что проезд на некоторых маршрутах в Уфе подорожает до 90₽.

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