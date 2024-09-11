В Уфе подорожает проезд

Posted 11 сентября, 14:32
Published 11 сентября, 14:32
Modified 11 сентября, 14:35
Updated 11 сентября, 14:35
В Уфе на одном из маршрутов общественного транспорта подорожает цена на билет. По информации мэрии города, проезд на автобусе №224 с 1 октября 2024 будет стоить 45₽. Цена установлена вне зависимости от способа оплаты — «наличкой», банковской картой или по карте «Алга».
Известно, что обслуживанием маршрута занимается перевозчик ООО «ПАН АВТО». Причинами повышения цен в компании обозначили растущую стоимость обслуживания транспортного парка.
ООО «ПАН АВТО» была зарегистрирована в Уфе в апреле 2012 года. Директором предприятия является Александр Пудовин. Уставный капитал компании — ₽10 тысяч.