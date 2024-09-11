В Уфе назначен новый прокурор

Posted 11 сентября, 06:33
Published 11 сентября, 06:33
Modified 11 сентября, 06:35
Updated 11 сентября, 06:35
Андрей Надежкин не новичок в правоприменительной деятельности. Свою карьеру он начал еще в далеком 2005 году, когда только начинал разбираться в тонкостях уголовного законодательства. С тех пор он прошел путь от следователя до прокурора, занимая различные должности как в межрайонных прокуратурах, так и на уровне районов города.
На его счету работа в Белебеевской межрайонной прокуратуре. Затем последовали назначения на руководящие позиции: заместитель прокурора Зилаирского района и начальник Ишимбайского межрайонного отдела. Он также был прокурором Нефтекамска.
Последней его должностью перед назначением на пост прокурора Уфы стало руководство отделом по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии экстремизму.
Среди основных задач нового прокурора будет контроль за соблюдением законности на территории города, борьба с преступностью и защита прав граждан.