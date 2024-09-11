В Уфе назначен новый прокурор

Андрей Надежкин не новичок в правоприменительной деятельности. Свою карьеру он начал еще в далеком 2005 году, когда только начинал разбираться в тонкостях уголовного законодательства. С тех пор он прошел путь от следователя до прокурора, занимая различные должности как в межрайонных прокуратурах, так и на уровне районов города.