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Posted 11 сентября, 06:33

Published 11 сентября, 06:33

Modified 11 сентября, 06:35

Updated 11 сентября, 06:35

В Уфе назначен новый прокурор

В Уфе назначен новый прокурор

11 сентября 2024, 06:33
Фото: Прокуратура Башкирии
Сюжет
Башкирия
Теперь город будет находиться под надзором старшего советника юстиции Андрея Надежкина на ближайшие пять лет, сообщает в среду, 11 сентября, прокуратура Башкирии.

Андрей Надежкин не новичок в правоприменительной деятельности. Свою карьеру он начал еще в далеком 2005 году, когда только начинал разбираться в тонкостях уголовного законодательства. С тех пор он прошел путь от следователя до прокурора, занимая различные должности как в межрайонных прокуратурах, так и на уровне районов города.

На его счету работа в Белебеевской межрайонной прокуратуре. Затем последовали назначения на руководящие позиции: заместитель прокурора Зилаирского района и начальник Ишимбайского межрайонного отдела. Он также был прокурором Нефтекамска.

Последней его должностью перед назначением на пост прокурора Уфы стало руководство отделом по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии экстремизму.

Среди основных задач нового прокурора будет контроль за соблюдением законности на территории города, борьба с преступностью и защита прав граждан.

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