В Башкирии вмиг изменится погода

Судя по прогнозам регионального управления Росгидромета, в ближайшее время переживать о ненастьях не придётся. В четверг, 12 сентября, специалисты ожидают ночью не ниже +7°C… +12°C, днём же температура воздуха составит +18°C… +23°C. Осадков в этот день не общают, ветер будет дуть умеренный. Аналогичный прогноз в Уфе и Башкирии синоптики дают и на пятницу, 13 сентября.