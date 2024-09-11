В Башкирии вмиг изменится погода

Posted 11 сентября, 06:08
Published 11 сентября, 06:08
Modified 11 сентября, 06:11
Updated 11 сентября, 06:11
Судя по прогнозам регионального управления Росгидромета, в ближайшее время переживать о ненастьях не придётся. В четверг, 12 сентября, специалисты ожидают ночью не ниже +7°C… +12°C, днём же температура воздуха составит +18°C… +23°C. Осадков в этот день не общают, ветер будет дуть умеренный. Аналогичный прогноз в Уфе и Башкирии синоптики дают и на пятницу, 13 сентября.
Если верить порталу «Яндекс Погода», не отступит тёплая погода и на выходных. В целом, тёплыми днями башкортостанцы и жители башкирской столицы смогут наслаждаться примерно до 22 сентября — в этот день столбики термометров окажутся уже на отметке +15°C, после чего температура воздуха начнёт стремительно снижаться и к 25 сентября уже составит +6°C.
Впрочем, стоит заметить, что на такие длительные периоды синоптики загадывают как правило из усреднённых значений предыдущих лет, поэтому реальная картина может оказаться довольно непредсказуемой. Так, ранее синоптики того же сервиса ожидали довольно ненастный сентябрь — эти опасения в итоге не подтвердились.