Уфимский маньяк оказался больным

Posted 11 сентября, 06:51
Published 11 сентября, 06:51
Modified 11 сентября, 06:53
Updated 11 сентября, 06:53
Вечером, 25 ноября 2023 года, в Уфе неизвестный мужчина атаковал 81-летнюю женщину, нанеся ей удар рукоятью ножа по голове. Этот случай стал не единственным — вскоре после инцидента правоохранительные органы получили обращения еще от двух пострадавших мужчин, которые также стали жертвами нападений с использованием физической силы.
Все эти деяния квалифицируются как умышленное причинение вреда здоровью и подпадают под статьи 111, 112 и 115 Уголовного кодекса РФ.
Следствию удалось установить личность мужчины. Но позже у задержанного было диагностировано психическое расстройство. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступлений он не осознавал опасность своих действий и не мог ими руководить.
Вместо тюремного заключения уфимца направят на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию.