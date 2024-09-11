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Posted 11 сентября, 06:51

Published 11 сентября, 06:51

Modified 11 сентября, 06:53

Updated 11 сентября, 06:53

Уфимский маньяк оказался больным

Уфимский маньяк оказался больным

11 сентября 2024, 06:51
Фото: Следком Башкирии
Сюжет
Башкирия
Уфимец, нападавший на прохожих в центре города, направлен для применения принудительных мер медицинского характера, сообщает во вторник, 10 сентября, Следком Башкирии.

Вечером, 25 ноября 2023 года, в Уфе неизвестный мужчина атаковал 81-летнюю женщину, нанеся ей удар рукоятью ножа по голове. Этот случай стал не единственным — вскоре после инцидента правоохранительные органы получили обращения еще от двух пострадавших мужчин, которые также стали жертвами нападений с использованием физической силы.

Все эти деяния квалифицируются как умышленное причинение вреда здоровью и подпадают под статьи 111, 112 и 115 Уголовного кодекса РФ.

Следствию удалось установить личность мужчины. Но позже у задержанного было диагностировано психическое расстройство. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступлений он не осознавал опасность своих действий и не мог ими руководить.

Вместо тюремного заключения уфимца направят на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию.

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