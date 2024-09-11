Уфимский маньяк оказался больным

Вечером, 25 ноября 2023 года, в Уфе неизвестный мужчина атаковал 81-летнюю женщину, нанеся ей удар рукоятью ножа по голове. Этот случай стал не единственным — вскоре после инцидента правоохранительные органы получили обращения еще от двух пострадавших мужчин, которые также стали жертвами нападений с использованием физической силы.