Сидела женщин скучала и… заминировала дом

Posted 11 сентября, 10:04
Published 11 сентября, 10:04
Modified 11 сентября, 10:06
Updated 11 сентября, 10:06
В одном из спокойных районов города раздался тревожный звонок в полицию. Местная жительница сообщила о подозрительном предмете в одном из домов, вызвав тем самым оперативные действия полицейских. Однако после тщательной проверки выяснилось, что никакой угрозы не существует — опасный предмет оказался просто очередной игрой воображения звонившей.
Сотрудники уголовного розыска быстро идентифицировали «героиню» этого инцидента. Ей оказалась 29-летняя женщина с криминальным прошлым, ранее судимая за различные правонарушения.
При проверке ее телефона полицейские обнаружили несколько звонков как в полицию, так и на номер 112. Женщина призналась, что решилась на такой шаг лишь потому, что ей было скучно. На момент задержания она была пьяна — видимо, алкоголь стал катализатором ее безумной идеи.
Теперь ей грозит уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или ограничение свободы сроком до трех лет.