Сидела женщин скучала и… заминировала дом

При проверке ее телефона полицейские обнаружили несколько звонков как в полицию, так и на номер 112. Женщина призналась, что решилась на такой шаг лишь потому, что ей было скучно. На момент задержания она была пьяна — видимо, алкоголь стал катализатором ее безумной идеи.