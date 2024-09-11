mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 10:04

Published 11 сентября, 10:04

Modified 11 сентября, 10:06

Updated 11 сентября, 10:06

Полиция Башкирии получила сигнал о минировании дома

Сидела женщин скучала и… заминировала дом

11 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI

Полиция Башкирии получила сигнал о минировании дома

Сюжет
Башкирия
В Стерлитамаке задержана женщина, которая «заложила» бомбу в одном из домов, сообщает в среду, 11 сентября, МВД по Башкирии.

В одном из спокойных районов города раздался тревожный звонок в полицию. Местная жительница сообщила о подозрительном предмете в одном из домов, вызвав тем самым оперативные действия полицейских. Однако после тщательной проверки выяснилось, что никакой угрозы не существует — опасный предмет оказался просто очередной игрой воображения звонившей.

Сотрудники уголовного розыска быстро идентифицировали «героиню» этого инцидента. Ей оказалась 29-летняя женщина с криминальным прошлым, ранее судимая за различные правонарушения.

При проверке ее телефона полицейские обнаружили несколько звонков как в полицию, так и на номер 112. Женщина призналась, что решилась на такой шаг лишь потому, что ей было скучно. На момент задержания она была пьяна — видимо, алкоголь стал катализатором ее безумной идеи.

Теперь ей грозит уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или ограничение свободы сроком до трех лет.

Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
ОСАГО в Уфе становится дешевлеПисающие мальчики заинтересовали Следком БашкирииПропавшего ребёнка нашли в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Мвд#Алкоголь#Терроризм#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Задержание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Правонарушения#Женщина#Инциденты#Уголовное розыск
Подпишитесь
Популярное