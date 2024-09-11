Российские работодатели разместили 276 тысяч вакансий с зарплатой от 400 тысяч рублей

Posted 11 сентября, 16:06
Published 11 сентября, 16:06
Modified 11 сентября, 16:14
Updated 11 сентября, 16:14
Из 267 вакансий с зарплатой более 400 тысяч рублей, размещенных за сентябрь 2024 года, 48 тысяч открыты в сфере информационных технологий, еще около 25,5 тысячи — в розничной торговле, более 24 тысяч — в секторе финансов, пишет VSE42.RU.
Наибольшее количество таких вакансий открыто в Москве (около 80 тысяч), в Санкт-Петербурге (около 22 тысяч) и Подмосковье (11 тысяч предложений).
Рекордную зарплату — от 1,5 миллиона рублей — обещают директору по развитию бизнеса запасных частей для легковых автомобилей. Ежемесячно выплачивать от миллиона рублей бизнес-партнеру готова крупная сеть доставки суши и роллов. Еще одна российская корпорация намерена платить 800 тысяч рублей до вычета налогов директору продукта, 700 тысяч от производителя спиртных напитков будет получать коммерческий директор, от 700 тысяч до 1,5 миллиона предлагают стоматологу-хирургу — имплантологу. Данные приводит «Газета.ru» со ссылкой на исследование крупного российского сервиса для размещения вакансий.