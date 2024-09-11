Россиянам рассказали, что высокое давление может спровоцировать инсульт

Молодые люди тоже могут иметь лишний вес, причем еще и курить. Мозжухина предупредила, что любой человек в день должен тратить около двух часов на физическую активность, а в рацион включать больше фруктов и овощей, пишет 360.ru, ссылаясь на данные «Радио 1»