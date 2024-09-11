Россиянам рассказали, что высокое давление может спровоцировать инсульт

Posted 11 сентября, 09:09
Published 11 сентября, 09:09
Modified 12 сентября, 09:12
Updated 12 сентября, 09:12
Врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с перечислила основные факторы риска, которые нужно контролировать.
По ее словам, необходимо чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, а также контролировать уровень сахара. Врач добавила, что инсульт встречается в 2,5 раза чаще у людей с диабетом, ведь у них часто имеется лишний вес, стенки сосудов находятся в плохом состоянии.
«Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — подчеркнула невролог.
Она также назвала первые симптомы инсульта. Это нарушение речи, перекос лица, невозможность поднять руки, «косой» язык, иногда еще и головокружение, тошнота и рвота. В любом случае нужно сразу вызвать скорую помощь, чтобы успеть доставить человека в сосудистый центр как можно скорее.
Если успеть в первые четыре часа, то человек сможет избежать инвалидности в будущем. По ее словам, только 10% поступивших с инсультом возвращаются к жизни.