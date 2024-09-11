Росбанк преобразуют в филиал Т-Банка

Posted 11 сентября, 19:05
Published 11 сентября, 19:05
Modified 11 сентября, 19:06
Updated 11 сентября, 19:06
Слияние этих двух крупных финансовых учреждений создаст организацию, которая войдет в пятерку крупнейших банков по объему накоплений населения, пишет rosbalt.ru.
Эффективность этого объединения будет обеспечена благодаря использованию единой IT-платформы, что исключит дублирование функций, снизит издержки и позволит реализовать интеграцию в кратчайшие сроки. Для осуществления данного процесса подобрана квалифицированная команда, способная минимизировать риски.
Ключевые корпоративные клиенты и прайвет-сегмент по-прежнему смогут получать услуги в офлайн-формате, в то время как остальные клиенты перейдут на онлайн-обслуживание. Переход будет комфортным благодаря расширенной сети банкоматов Т-Банка, которая достигнет 10 тысяч.
Работники Росбанка будут переведены в Т-Банк. В Росбанке сейчас трудится около 9 тыс. человек, тогда как в Т-Банке их более 90 тыс.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк подчеркнул, что качество обслуживания объединенного банка останется высоким. Председатель правления Росбанка Николай Сидоров добавил, что объединение откроет новые возможности для клиентов за счет разнообразия продуктов и современных технологий Т-Банка. Все обязательства Росбанка по действующим договорам сохраняются.