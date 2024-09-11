Писающие мальчики заинтересовали Следком Башкирии

Все началось с того, что в социальных сетях 10 сентября появилась видеозапись, на которой двое молодых людей ведут себя крайне неуместно: они решают «поразвлечься» у выставочного бронетранспортера в сквере Победы в Нефтекамске. Их действия вызвали бурю возмущения среди пользователей интернета.