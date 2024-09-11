Писающие мальчики заинтересовали Следком Башкирии

Posted 11 сентября, 08:52
Published 11 сентября, 08:52
Modified 11 сентября, 09:10
Updated 11 сентября, 09:10
Все началось с того, что в социальных сетях 10 сентября появилась видеозапись, на которой двое молодых людей ведут себя крайне неуместно: они решают «поразвлечься» у выставочного бронетранспортера в сквере Победы в Нефтекамске. Их действия вызвали бурю возмущения среди пользователей интернета.
Согласно сообщению Следственного комитета, данное поведение нарушает закон, а именно — ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, которая касается осквернения символов воинской славы России. Следственные органы уже начали активные мероприятия по установлению личностей хулиганов и выяснению причин их поступка.
— Уважение к прошлому должно оставаться приоритетом для каждого гражданина нашей страны, — считают специалисты.
Теперь следственные органы работают над установлением всех обстоятельств инцидента.