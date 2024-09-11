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Posted 11 сентября, 08:52

Published 11 сентября, 08:52

Modified 11 сентября, 09:10

Updated 11 сентября, 09:10

Писающие мальчики заинтересовали Следком Башкирии

Писающие мальчики заинтересовали Следком Башкирии

11 сентября 2024, 08:52
Фото: Яндекс Карты
Сюжет
Башкирия
В Нефтекамске возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника боевой славы, сообщает в среду, 11 сентября, Следственный комитет Республики Башкортостан.

Все началось с того, что в социальных сетях 10 сентября появилась видеозапись, на которой двое молодых людей ведут себя крайне неуместно: они решают «поразвлечься» у выставочного бронетранспортера в сквере Победы в Нефтекамске. Их действия вызвали бурю возмущения среди пользователей интернета.

Согласно сообщению Следственного комитета, данное поведение нарушает закон, а именно — ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, которая касается осквернения символов воинской славы России. Следственные органы уже начали активные мероприятия по установлению личностей хулиганов и выяснению причин их поступка.

— Уважение к прошлому должно оставаться приоритетом для каждого гражданина нашей страны, — считают специалисты.

Теперь следственные органы работают над установлением всех обстоятельств инцидента.

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